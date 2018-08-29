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Онкобольной Клюев рассказал о самочувствии
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Онкобольной Клюев из «Ворониных» рассказал о самочувствии 

Дни.ру 37 минут назад
Фото: Дни.ру
Академический Малый театр России открыл 263-й сезон. На традиционном сборе труппы побывал корреспондент Dni.Ru и встретился с играющим на этой прославленной сцене актером Борисом Клюевым.
"Как чувствуете себя, Борис Владимирович?" — спросили мы 74-летнего артиста. Ведь в его случае вопрос о здоровье не праздный и не дежурный. В апреле он обратился за профессиональной помощью в один из медицинских центров -пожаловался на проблемы с легкими. А медики диагностировали у Клюева рак легких… "Сдаваться не собираюсь", — прокомментировал тогда диагноз неунывающий Клюев.
Весной этого года режиссер Владимир Бейлис, который много лет работал со звездой сериала "Воронины", рассказал недуге артиста более подробно: "У него действительно рак легких, но никто не знает, как он чувствует себя на самом деле. Он периодически находится в больнице, делаются все необходимые процедуры, чтобы ему полегчало".
В конце сезона Клюев планировал отправиться в Италию.
"Я очень много работаю. Четыре спектакля, театр, курсы веду, поэтому и отдыхать привык хорошо. Могу проспать три-четыре дня, а уже потом начать активничать", — объяснил он. Судя по цветущему виду и загару отдохнуть на славу. "Со мной все хорошо, не жалуюсь и вас прошу не беспокоиться", — улыбнулся актер в ответ на участливый вопрос Dni.Ru.
Сейчас, по его словам, он всецело поглощен съемками в новом сезоне полюбившегося зрителям сериала "Воронины". И успех картины, которого он даже не ожидал, его радует.
"Помню, как-то поехал во Львов отмечать юбилей "Ворониных". Так там за мной ходила толпа мальчишек и девчонок, которые, как только я прекращал говорить в камеру, кричали: "Галя, борщ! Галя, хлеб!" А "египетская сила" — это выражение прочно вошло в жизнь многих. Но сам я произношу его только в кадре!" — заявил актер журналистам..
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