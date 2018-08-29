Онкобольной Клюев рассказал о самочувствии

Онкобольной Клюев из «Ворониных» рассказал о самочувствии

Академический Малый театр России открыл 263-й сезон. На традиционном сборе труппы побывал корреспондент Dni.Ru и встретился с играющим на этой прославленной сцене актером Борисом Клюевым

"Как чувствуете себя, Борис Владимирович?" — спросили мы 74-летнего артиста. Ведь в его случае вопрос о здоровье не праздный и не дежурный. В апреле он обратился за профессиональной помощью в один из медицинских центров -пожаловался на проблемы с легкими. А медики диагностировали у Клюева рак легких… "Сдаваться не собираюсь", — прокомментировал тогда диагноз неунывающий Клюев.

Весной этого года режиссер Владимир Бейлис , который много лет работал со звездой сериала "Воронины", рассказал недуге артиста более подробно: "У него действительно рак легких, но никто не знает, как он чувствует себя на самом деле. Он периодически находится в больнице, делаются все необходимые процедуры, чтобы ему полегчало".

В конце сезона Клюев планировал отправиться в Италию.

"Я очень много работаю. Четыре спектакля, театр, курсы веду, поэтому и отдыхать привык хорошо. Могу проспать три-четыре дня, а уже потом начать активничать", — объяснил он. Судя по цветущему виду и загару отдохнуть на славу. "Со мной все хорошо, не жалуюсь и вас прошу не беспокоиться", — улыбнулся актер в ответ на участливый вопрос Dni.Ru.

Сейчас, по его словам, он всецело поглощен съемками в новом сезоне полюбившегося зрителям сериала "Воронины". И успех картины, которого он даже не ожидал, его радует.