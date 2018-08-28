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Адвокат разоблачил молодую любовницу Петросяна
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Адвокат разоблачил молодую любовницу Петросяна 

Рамблер 1 час назад
Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин опроверг слухи о беременности помощницы юмориста Татьяны Брухуновой, которую также называют его любовницей. Об этом сообщает «СтарХит».
Издание отмечает, что ранее в Сети появились совместные фото Петросяна и помощницы, на которых, по мнению пользователей, девушка выглядит беременной.
«Это неправда. <…> Однозначно, никакой беременности нет. Уверен в этом на 100%», — заявил юрист.
По его словам, опубликованные в интернете снимки на самом деле являются скриншотами видео, снятых два года назад. Жорин подчеркнул, что скриншоты эти, ко всему прочему, отфотошопили.
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