Ротару «сбежала» из больницы

Певица сама уговорила врачей выписать ее, несмотря на то, что ее состояние до конца не стабилизировалось. Утром в понедельник в больнице собрался врачебный консилиум, на котором решалось, оставить ли народную любимицу под наблюдением башкирских медиков еще на несколько дней или отправить в Москву

Напомним, Софии Ротару стало плохо во время выступления в загородном клубе под Уфой. Певица потеряла сознание и была доставлена в местную больницу, где ей провели комплексное обследование.

По словам врачей больницы, артистка была очень испугана и спрашивала, не умрет ли она.

Официально диагноз Ротару не сообщается, однако опрошенные изданием специалисты предполагают, что причиной недомогания могла стать ишемическая атака — резкое повышение давления и спазмы кровеносных сосудов головы и шеи, сопровождающиеся фрагментарным выпадением сознания.