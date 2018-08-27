Ротару «сбежала» из больницы 

София Ротару выписалась из больницы в Уфе, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источники в медицинском учреждении.
Певица сама уговорила врачей выписать ее, несмотря на то, что ее состояние до конца не стабилизировалось. Утром в понедельник в больнице собрался врачебный консилиум, на котором решалось, оставить ли народную любимицу под наблюдением башкирских медиков еще на несколько дней или отправить в Москву.
Напомним, Софии Ротару стало плохо во время выступления в загородном клубе под Уфой. Певица потеряла сознание и была доставлена в местную больницу, где ей провели комплексное обследование.
По словам врачей больницы, артистка была очень испугана и спрашивала, не умрет ли она.
Официально диагноз Ротару не сообщается, однако опрошенные изданием специалисты предполагают, что причиной недомогания могла стать ишемическая атака — резкое повышение давления и спазмы кровеносных сосудов головы и шеи, сопровождающиеся фрагментарным выпадением сознания.