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Ротару «сбежала» из больницы
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Ротару «сбежала» из больницы 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
София Ротару выписалась из больницы в Уфе, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источники в медицинском учреждении.
Певица сама уговорила врачей выписать ее, несмотря на то, что ее состояние до конца не стабилизировалось. Утром в понедельник в больнице собрался врачебный консилиум, на котором решалось, оставить ли народную любимицу под наблюдением башкирских медиков еще на несколько дней или отправить в Москву.
>> Ротару увезли в реанимацию
Напомним, Софии Ротару стало плохо во время выступления в загородном клубе под Уфой. Певица потеряла сознание и была доставлена в местную больницу, где ей провели комплексное обследование.
По словам врачей больницы, артистка была очень испугана и спрашивала, не умрет ли она.
Официально диагноз Ротару не сообщается, однако опрошенные изданием специалисты предполагают, что причиной недомогания могла стать ишемическая атака — резкое повышение давления и спазмы кровеносных сосудов головы и шеи, сопровождающиеся фрагментарным выпадением сознания.
Комментарии3  Ещё 4 источника 
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