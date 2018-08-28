Семья под угрозой: Меган Маркл нашла опасный пример для подражания

Стало известно, чьим стилем вдохновляется жена принца Гарри . Кумира герцогини Сассекской назвала модная стилистка Алекс Лонгмор.

Эксперт назвала голливудскую актрису, которую копирует Меган. По ее словам, одежда герцогини Сассекской очень похожа на наряды Анжелины Джоли , а иногда даже копирует их.

"Крой, стиль и даже цветовая палитра — все как у Анжелины", — цитирует Лонгмор Independent. При этом она имела в виду приталенные пальто, черные костюмы, юбку-карандаш и нюдовые туфли-лодочки.

Кроме того, модный эксперт отметила, что даже в выборе макияжа Маркл тоже похожа на актрису. Обе женщины предпочитают естественные цвета и наносят минимум косметики.

Отметим, что Меган выбрала себе довольно опасный пример для подражания. Ведь на фоне развода с Брэдом Питтом все говорят о психической нестабильности Анджелины Джоли . И если жена принца Гарри безотчетно будет брать с актрисы пример не только в стиле, но и в жизни, то и у нее возможен разлад в семье.