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Меган Маркл нашла опасный пример для подражания
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Семья под угрозой: Меган Маркл нашла опасный пример для подражания 

Дни.ру
Стало известно, чьим стилем вдохновляется жена принца Гарри. Кумира герцогини Сассекской назвала модная стилистка Алекс Лонгмор.
Эксперт назвала голливудскую актрису, которую копирует Меган. По ее словам, одежда герцогини Сассекской очень похожа на наряды Анжелины Джоли, а иногда даже копирует их.
"Крой, стиль и даже цветовая палитра — все как у Анжелины", — цитирует Лонгмор Independent. При этом она имела в виду приталенные пальто, черные костюмы, юбку-карандаш и нюдовые туфли-лодочки.
Кроме того, модный эксперт отметила, что даже в выборе макияжа Маркл тоже похожа на актрису. Обе женщины предпочитают естественные цвета и наносят минимум косметики.
Отметим, что Меган выбрала себе довольно опасный пример для подражания. Ведь на фоне развода с Брэдом Питтом все говорят о психической нестабильности Анджелины Джоли. И если жена принца Гарри безотчетно будет брать с актрисы пример не только в стиле, но и в жизни, то и у нее возможен разлад в семье.
Напомним, ранее в июле герцогиню Сассекскую уличили в подражании младшей сестре Кейт Миддлтон, Пиппе. Меган Маркл пришла с мужем на благотворительный матч поло с маленьким плетеным клатчем c коричневым кожаным ремнем марки J.Crew. Такой же аксессуар заметили у Пиппы Миддлтон еще во время Уимблдонского турнира.
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