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Тимати вынудил Киркорова пойти на крайние меры
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Размазанный Тимати вынудил Киркорова пойти на крайние меры 

Дни.ру 42 минуты назад
Фото: дни.ру
Филипп Киркоров изъял из эфира RU.TV клип на песню "Цвет настроения синий". Судя по всему, певец не согласен с политикой музыкального телеканала.
Как компетентно сообщает телеграм-канал Super.ru со ссылкой на пресс-службу артиста, Киркоров решил отозвать права на трансляцию композиции из-за эпизода с участием рэпера Тимати. Таким образом король поп-сцены отреагировал на новость о том, что в одном из эпизодов его ролика заретушировали лицо рэп— исполнителя, где тот предстает в образе многодетного отца.
По разным данным, татуированный артист попал в черный список телеканала из-за того, что ранее отказался от дуэта с сыном владельца RU.TV Владимира Кисилева — вокалистом ЮрКисом. Якобы таким образом последний пытался раздавить основателя BlackStar, отомстить ему.
Отметим, что выход прошлой весной провокационного клипа на песню Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий" стал одним из самых обсуждаемых событий в мире российского шоу-бизнеса. По сюжету ролика поп-король изображает молодого хулигана, который отправляется гулять по улицам с приятелями. По дороге компания буянит, грабит, а герой Филиппа не раз демонстрирует прохожим средний палец.
Кстати, этих самых пешеходов и изобразили представители отечественной эстрады: рэпер Тимати, певцы Ольга Бузова и Николай Басков, продюсер Яна Рудковская с младшим сыном Сашей, телеведущий Иван Ургант. Однако не всем происходящее на экране пришлось по нраву. Филиппа Киркорова раскритиковали за матерную ругань, неприличные жесты и асоциальное поведение в клипе.
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