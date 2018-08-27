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Петросян уехал залечивать «душевные раны» в Крым
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Степаненко отправила гонца к резвящемуся с молодухой престарелому Петросяну 

Дни.ру 3 часа назад
Пока вся страна обсуждает развод и дележку астрономического имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко, сам юморист наслаждается отдыхом в Крыму. И не один.
На своей странице в социальной сети Instagram 72-летний Евгений Ваганович опубликовал фото с обеда — уставленный яствами и питиями стол на террасе. И чайка как завершение композиции.
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"Чайка прилетела во время обеда, села с криком на стол, склевала куски сыра и ветчины, успокоилась и долго смотрела в сторону, не обращая внимания на сидящих. Подумала пяток минут, пофотографировалась и улетела! У нее дела… Не знаю, какая это примета…", — подписал "натюрморт" Петросян.
Заботливые подписчики в ироничной форме поспешили рассказать, что это за примета и к чему прилетела птица.
"Смотрите, Евгений Ваганович, чтобы какая— то залетная чайка не клевала с Вашего стола, а потом фыррр… и полетела по делам… а вы только смотрели ей в след…на старости лет…", — пишет один пользователь, явно намекая на связь артиста с 29-летней залетной из Тулы провинциалкой. "Ее Степаненко прислала — хоть сыр у вас склевать", — острит другой, имея ввиду, что жена поставила целью оставить Петросяна без штанов и намерена отобрать у него большую часть дорогостоящего имущества. "Эх, Евгений Ваганыч! Чайка — символ тоскующей женщины, всем известно. Степаненко небось рыдает в подушку ночами, пока с молодухой резвитесь, вот тайные знаки судьба и посылает вам!" — мудро заметил третий пользователь.
Напомним, имущество Петросяна и Степаненко оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Это и десяток элитных квартир, и дачи, и машины. Но главную ценность представляет антиквариат. В коллекции Евгения Вагановича — картины Шишкина, Поленова, Тропинина, Айвазовского и Боголюбова. По самым скромным подсчетам, их стоимость превышает 30 миллионов долларов. Еще есть коллекция книг — сборники анекдотов XIX-XX веков, сатирические журналы, книги Зощенко и Аверченко, на которых учился Петросян.
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