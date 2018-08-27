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Врачи спасают руку Никасу Сафронову
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Врачи спасают руку Никасу Сафронову 

Рамблер 43 минуты назад
Художник Никас Сафронов никак не может вылечить руку. В мае прошлого года он порезал указательный палец правой руки. Травма не заживает уже второй год.
1/10  Художник Никас Сафронов продолжает лечение пальца руки
Фото:
2/10  В январе он два раза побывал в реанимации, а новогоднюю ночь и вовсе провёл на операционном столе
Фото:
3/10  Как рассказывает Сафронов, в мае прошлого года он работал ночью в мастерской. Под утро, выбрасывая ненужные наброски и утрамбовывая их в мусорном ведре, поранил указательный палец правой руки о пустую консервную банку, но сразу продезинфицировал рану йодом, забинтовал и продолжил работать
Фото:
4/10  Через несколько дней палец сильно воспалился. Оказалось, что было задето сухожилие — его зашили, но воспаление, от которого Сафронову прописали антибиотики, не исчезло. Более того, оно перешло на сустав
Фото:
5/10  В ночь с 31 декабря на 1 января у художника настолько воспалился палец, что его увезли на скорой и прооперировали. Через пару недель палец пришлось резать ещё раз — инфекция перешла уже на кость
Фото:
6/10  Страховая компания выплатила художнику почти девять миллионов рублей
Фото:
7/10  В итоге лечиться художник поехал в Испанию. Однако там ему насчитали 60 тысяч евро за операцию, поэтому он стал сомневаться. Хорошая знакомая порекомендовала Сафронову поехать в Южную Корею, что он и сделал
Фото:
8/10  В Корее ему провели две операции. Оказалось, что из-за множества операций палец у Никаса стал деформироваться. Поэтому корейские доктора посоветовали на время вставить в палец спицы, которые будут удерживать кости и суставы в нужном положении. Сафронов согласился
Фото:
9/10  Художник признается, что было очень тяжело
Фото:
10/10  Порой он просто кричал, настолько было больно и неприятно. Сейчас художник уже вернулся в Москву
Фото:
Художник Никас Сафронов никак не может вылечить руку. В мае прошлого года он порезал указательный палец правой руки. Травма не заживает уже второй год.
Как рассказывает Сафронов, он работал ночью в мастерской. Под утро, выбрасывая ненужные наброски и утрамбовывая их в мусорном ведре, поранил указательный палец правой руки о пустую консервную банку, но сразу продезинфицировал рану йодом, забинтовал и продолжил работать. Через несколько дней палец сильно воспалился. Оказалось, что было задето сухожилие — его зашили, но воспаление, от которого Сафронову прописали антибиотики, не исчезло. Более того, оно перешло на сустав.
В ночь с 31 декабря на 1 января у художника настолько воспалился палец, что его увезли на скорой и прооперировали. Через пару недель палец пришлось резать ещё раз — инфекция перешла уже на кость.
Страховая компания выплатила художнику почти девять миллионов рублей.
В итоге лечиться художник поехал в Испанию. Однако там ему насчитали 60 тысяч евро за операцию, поэтому он стал сомневаться. Хорошая знакомая порекомендовала Сафронову поехать в Южную Корею, что он и сделал.
В Корее ему провели две операции. Оказалось, что из-за множества операций палец у Никаса стал деформироваться. Поэтому корейские доктора посоветовали на время вставить в палец спицы, которые будут удерживать кости и суставы в нужном положении. Сафронов согласился.
Художник признается, что было очень тяжело. Порой он просто кричал, настолько было больно и неприятно. Сейчас художник уже вернулся в Москву.
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