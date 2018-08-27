Врачи спасают руку Никасу Сафронову

Порой он просто кричал, настолько было больно и неприятно. Сейчас художник уже вернулся в Москву

10/10 Порой он просто кричал, настолько было больно и неприятно. Сейчас художник уже вернулся в Москву

В Корее ему провели две операции. Оказалось, что из-за множества операций палец у Никаса стал деформироваться. Поэтому корейские доктора посоветовали на время вставить в палец спицы, которые будут удерживать кости и суставы в нужном положении. Сафронов согласился

8/10 В Корее ему провели две операции. Оказалось, что из-за множества операций палец у Никаса стал деформироваться. Поэтому корейские доктора посоветовали на время вставить в палец спицы, которые будут удерживать кости и суставы в нужном положении. Сафронов согласился

В итоге лечиться художник поехал в Испанию. Однако там ему насчитали 60 тысяч евро за операцию, поэтому он стал сомневаться. Хорошая знакомая порекомендовала Сафронову поехать в Южную Корею, что он и сделал

7/10 В итоге лечиться художник поехал в Испанию. Однако там ему насчитали 60 тысяч евро за операцию, поэтому он стал сомневаться. Хорошая знакомая порекомендовала Сафронову поехать в Южную Корею, что он и сделал

В ночь с 31 декабря на 1 января у художника настолько воспалился палец, что его увезли на скорой и прооперировали. Через пару недель палец пришлось резать ещё раз — инфекция перешла уже на кость

5/10 В ночь с 31 декабря на 1 января у художника настолько воспалился палец, что его увезли на скорой и прооперировали. Через пару недель палец пришлось резать ещё раз — инфекция перешла уже на кость

Через несколько дней палец сильно воспалился. Оказалось, что было задето сухожилие — его зашили, но воспаление, от которого Сафронову прописали антибиотики, не исчезло. Более того, оно перешло на сустав

4/10 Через несколько дней палец сильно воспалился. Оказалось, что было задето сухожилие — его зашили, но воспаление, от которого Сафронову прописали антибиотики, не исчезло. Более того, оно перешло на сустав

Как рассказывает Сафронов, в мае прошлого года он работал ночью в мастерской. Под утро, выбрасывая ненужные наброски и утрамбовывая их в мусорном ведре, поранил указательный палец правой руки о пустую консервную банку, но сразу продезинфицировал рану йодом, забинтовал и продолжил работать

3/10 Как рассказывает Сафронов, в мае прошлого года он работал ночью в мастерской. Под утро, выбрасывая ненужные наброски и утрамбовывая их в мусорном ведре, поранил указательный палец правой руки о пустую консервную банку, но сразу продезинфицировал рану йодом, забинтовал и продолжил работать

В январе он два раза побывал в реанимации, а новогоднюю ночь и вовсе провёл на операционном столе

2/10 В январе он два раза побывал в реанимации, а новогоднюю ночь и вовсе провёл на операционном столе

Художник Никас Сафронов никак не может вылечить руку. В мае прошлого года он порезал указательный палец правой руки. Травма не заживает уже второй год.

Художник Никас Сафронов никак не может вылечить руку. В мае прошлого года он порезал указательный палец правой руки. Травма не заживает уже второй год.

Как рассказывает Сафронов, он работал ночью в мастерской. Под утро, выбрасывая ненужные наброски и утрамбовывая их в мусорном ведре, поранил указательный палец правой руки о пустую консервную банку, но сразу продезинфицировал рану йодом, забинтовал и продолжил работать. Через несколько дней палец сильно воспалился. Оказалось, что было задето сухожилие — его зашили, но воспаление, от которого Сафронову прописали антибиотики, не исчезло. Более того, оно перешло на сустав.

В ночь с 31 декабря на 1 января у художника настолько воспалился палец, что его увезли на скорой и прооперировали. Через пару недель палец пришлось резать ещё раз — инфекция перешла уже на кость.

Страховая компания выплатила художнику почти девять миллионов рублей.

В итоге лечиться художник поехал в Испанию. Однако там ему насчитали 60 тысяч евро за операцию, поэтому он стал сомневаться. Хорошая знакомая порекомендовала Сафронову поехать в Южную Корею, что он и сделал.

В Корее ему провели две операции. Оказалось, что из-за множества операций палец у Никаса стал деформироваться. Поэтому корейские доктора посоветовали на время вставить в палец спицы, которые будут удерживать кости и суставы в нужном положении. Сафронов согласился.

Художник признается, что было очень тяжело. Порой он просто кричал, настолько было больно и неприятно. Сейчас художник уже вернулся в Москву.