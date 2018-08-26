«Ну и мерзость!»: Волочкову осудили за страсть с медиком

Балерина Анастасия Волочкова на отдыхе в Греции попала в больницу после того, как во время купания в море звезда наступила на морского ежа. Диву спасли, теперь ее здоровью ничто не угрожает.

Балерина сердечно поблагодарила доктора, который ей помог, записав это на видео. Однако ее поклонники манеру благодарности не одобрили.

На опубликованном видео Волочкова страстно обнимается с врачом, который спас ее. Танец балерины с мужчиной показался пользователям Сети слишком откровенным. Поклонники отметили, что артистка могла бы вести себя поскромнее и "не так явно демонстрировать свои чувства к медику".

По словам самой Волочковой, доктор "спас ее ножку, израненную десятками иголок морских ежей". После этого он поддержал страдающую от боли артистку.

Напомним, что ранее артистка ударилась стопой о большой камень с морскими ежами. Конечность Волочковой опухла — потребовалась срочная госпитализация. А после танцовщица опубликовала в своем Instagram видеозапись, на которой снимает вблизи колючее морское животное, вытащенное на берег.