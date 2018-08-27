Агутин оправдался после скандала с «любовницей»

Агутин прокомментировал скандал с изменой

Певец Леонид Агутин опроверг слухи о романе со своей подопечной Элиной Чагой и заверил, что угрозы их с Анжеликой Варум браку нет. Об этом сообщает «СтарХит».

«Ничего себе истерия поднялась! Все хорошо у нас с женой. Живем душа в душу», — рассказал он.

Агутин добавил, что Чага, по его информации, не одинока. По словам певца, в его продюсерском центре есть и другие молодые симпатичные артистки.

«Скоро появятся в эфире. Будет повод для новых слухов», — заключил он.

Ранее интернет-пользователи обратили внимание на стихотворение о расставании, опубликованное в Instagram Варум. Ее подписчики сочли, что строки «ухожу навсегда, собираю пожитки» говорят о разрыве певицы с супругом.