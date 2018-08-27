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Агутин оправдался после скандала с «любовницей»
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Агутин прокомментировал скандал с изменой 

Рамблер 3 часа назад
Певец Леонид Агутин опроверг слухи о романе со своей подопечной Элиной Чагой и заверил, что угрозы их с Анжеликой Варум браку нет. Об этом сообщает «СтарХит».
«Ничего себе истерия поднялась! Все хорошо у нас с женой. Живем душа в душу», — рассказал он.
Агутин добавил, что Чага, по его информации, не одинока. По словам певца, в его продюсерском центре есть и другие молодые симпатичные артистки.
«Скоро появятся в эфире. Будет повод для новых слухов», — заключил он.
Ранее интернет-пользователи обратили внимание на стихотворение о расставании, опубликованное в Instagram Варум. Ее подписчики сочли, что строки «ухожу навсегда, собираю пожитки» говорят о разрыве певицы с супругом.

⠀ Ухожу навсегда, собираю пожитки: Майский вечер и первые капли дождя. Нежность, страсть уношу, чтоб душа не в убытке. Забираю своё, ухожу-уходя… ⠀ Уношу всё с собой, ничего не оставлю! Ни любви, ни стихов, ни души наготы. К чёрту-вдребезги всё! Просто камня на камне — Ничего по себе, даже глупой мечты! ⠀ Уходя-ухожу, ощущая тревогу От щемящей и жуткой такой пустоты…⠀ Весь нехитрый мой скарб, всё, что взято в дорогу, безусловно моё… Только всё это — ТЫ! ⠀ А. Варум ⠀ Фото: Макс Никитин.

Публикация от  Анжелика Варум (@avarum)

Позже «7 дней» сообщили, что новой избранницей Агутина называют экс-участницу «Голоса» Чагу. Некий анонимный источник утверждал, что во время празднования своего 50-летия в московском ресторане Агутин открыто проявлял интерес к 25-летней певице и флиртовал с ней.
Комментарии2  Ещё 3 источника 
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