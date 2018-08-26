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Ротару сделала заявление после госпитализации
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Ротару сделала заявление 

Дни.ру 16 минут назад
Фото: ТАСС
Новость о срочной госпитализации певицы Софии Ротару повергло общественность в шок. В связи с этом артистка лично обратилась к поклонникам, чтобы прояснить ситуацию.
После известий о том, что накануне Софии Ротару стало плохо, в Instagram певицы появился пост, опровергающий эту информацию.
"Друзья! Действительно, вчера возникли некоторые проблемы со здоровьем… Спасибо всем за поддержку и заботу! Я уже в норме и очень хочется мороженого!", — написала артистка.
>> "Упала в обморок и потеряла память"
Поклонники вокалистки ответили звезде множеством добрых пожеланий. "Дай Бог вам здоровья!", "Отдыхайте побольше… Частые поездки очень тяжело переносятся. Очень переживаем за Ваше здоровье. Бодрости духа Вам и долголетия!", — написали пользователи Сети.
Ранее сообщалось, что народная артистка СССР София Ротару госпитализирована в одну из больниц Уфы. По предварительным данным, певица упала в обморок и потеряла память.
Источники из уфимской больницы рассказали, что 71-летней Ротару стало плохо во время мероприятия. В конце выступления певица почувствовала слабость.
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