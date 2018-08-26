Ротару сделала заявление после госпитализации

Ротару сделала заявление

Новость о срочной госпитализации певицы Софии Ротару повергло общественность в шок. В связи с этом артистка лично обратилась к поклонникам, чтобы прояснить ситуацию.

После известий о том, что накануне Софии Ротару стало плохо, в Instagram певицы появился пост, опровергающий эту информацию.

"Друзья! Действительно, вчера возникли некоторые проблемы со здоровьем… Спасибо всем за поддержку и заботу! Я уже в норме и очень хочется мороженого!", — написала артистка.

Поклонники вокалистки ответили звезде множеством добрых пожеланий. "Дай Бог вам здоровья!", "Отдыхайте побольше… Частые поездки очень тяжело переносятся. Очень переживаем за Ваше здоровье. Бодрости духа Вам и долголетия!", — написали пользователи Сети.

Ранее сообщалось, что народная артистка СССР София Ротару госпитализирована в одну из больниц Уфы . По предварительным данным, певица упала в обморок и потеряла память.

Источники из уфимской больницы рассказали, что 71-летней Ротару стало плохо во время мероприятия. В конце выступления певица почувствовала слабость.