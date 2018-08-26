Ротару сделала заявление после гопитализации

Певица София Ротару подтвердила, что накануне чувствовала себя плохо и поблагодарила поклонников за поддержку. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
"Действительно, вчера возникли некоторые проблемы со здоровьем… Спасибо всем за поддержку и заботу! Я уже в норме и очень хочется мороженого", — прокомментировала случившееся артистка.
Ранее сообщалось, что в субботу, 25 августа, около 23.00 Ротару госпитализировали в Уфе во время выступления на корпоративном мероприятии. Позже в СМИ появились сообщения, что артистка не поступала в больницу, ей была оказана помощь на месте. Причины резкого ухудшения здоровья певицы до сих пор не известны.
София Ротару — советская и украинская эстрадная певица и актриса. В 1988 году получила звание Народной артистки СССР, а в 2002 — Героя Украины, с 1997 года — почетный гражданин Республики Крым. Репертуар певицы насчитывает более 500 песен на русском, украинском, молдавском и других языках.