Петросяна и Степаненко обвинили в грязном пиаре

Развод Петросяна и Степаненко признали грязным пиаром

Гордон заявила в своем Instagram, что ее "случайно вплели в брак Петросенко и Степаняна". Свое творчество она прокомментировала не менее хлестко.

"Реагирую рифмой и с юмором, как на все… так скажем… странное (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.)", — написала Гордон в соцсети.

Публикация от Katya Gordon (@katyagordon) 24 Авг 2018 в 8:03 PDT Стоит отметить, что журналистка и ранее выражала мнение о том, что бракоразводный процесс артистов является "рекламным ходом". Юмористы якобы специально разожгли скандал вокруг своей личной жизни, чтобы улучшить продажи на совместные концерты.

Напомним, что Степаненко и Петросян не общаются друг с другом, а их развод превратился в войну адвокатов. Изначально речь шла о том, что артистка претендует на 80% совместно нажитого имущества, оценочная стоимость которого, говорят, превышает полтора миллиарда рублей.

Артистка не отдает мужу коллекцию раритетных юмористических журналов и клоунов, которыми тот очень дорожит. Степаненко не пускает Петросяна даже на порог квартиры, где хранится антиквариат. Мол, пусть идет к юной любовнице.