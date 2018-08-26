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Петросяна и Степаненко обвинили в грязном пиаре
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Развод Петросяна и Степаненко признали грязным пиаром 

Дни.ру 19 часов назад
Многие россияне и отечественные знаменитости до сих пор не верят в правдивость развода артистов Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Они считают скандал вокруг этой темы пиар-акцией. Так, журналистка Екатерина Гордон высмеяла юмористов, опубликовав саркастическое стихотворение в Сети.
Гордон заявила в своем Instagram, что ее "случайно вплели в брак Петросенко и Степаняна". Свое творчество она прокомментировала не менее хлестко.
"Реагирую рифмой и с юмором, как на все… так скажем… странное (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.)", — написала Гордон в соцсети.
Стоит отметить, что журналистка и ранее выражала мнение о том, что бракоразводный процесс артистов является "рекламным ходом". Юмористы якобы специально разожгли скандал вокруг своей личной жизни, чтобы улучшить продажи на совместные концерты.
Напомним, что Степаненко и Петросян не общаются друг с другом, а их развод превратился в войну адвокатов. Изначально речь шла о том, что артистка претендует на 80% совместно нажитого имущества, оценочная стоимость которого, говорят, превышает полтора миллиарда рублей.
Артистка не отдает мужу коллекцию раритетных юмористических журналов и клоунов, которыми тот очень дорожит. Степаненко не пускает Петросяна даже на порог квартиры, где хранится антиквариат. Мол, пусть идет к юной любовнице.
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