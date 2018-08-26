Фото с упавшим Малаховым взорвало Cеть

Телеведущий Андрей Малахов принял участие во флешмобе #fallingstars2018 («падающие звезды»), чем крайне порадовал своих подписчиков. Фото упавшего телеведущего в Instagram набрало тыс. лайков. На нем Малахов эффектно лежит на площадке съемочной студии, аккуратно расположив лицо на листе бумаги.

Впрочем, Собчак уже поучаствовала в «звнездопаде». На фото в соцсети она «упала» на яхте.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 14 Авг 2018 в 1:42 PDT