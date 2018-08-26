Фото с упавшим Малаховым взорвало Cеть 

Телеведущий Андрей Малахов принял участие во флешмобе #fallingstars2018 («падающие звезды»), чем крайне порадовал своих подписчиков. Фото упавшего телеведущего в Instagram набрало тыс. лайков. На нем Малахов эффектно лежит на площадке съемочной студии, аккуратно расположив лицо на листе бумаги.
Ooops.. i did it again! Принимаю эстафету от @djsmash и @natashapoly в челленже #fallingstars2018 и передаю ее @tina_kandelaki (жду фотку из зала) @xenia_sobchak (пока ты на лодке) @romaacorn (со съёмок твоей первой картины) @sever_elena (ты сможешь!— yes, you can!) и @allavictoriyakirkorova (бери Мартина в помощники) …enjoy!
«Ой, я сделал это снова», — написал Малахов, передав эстафету Тине Канделаки и Ксении Собчак, видеоблогеру Роме Желудю, певице и актрисе Елене Север и дочери певца Филиппа Киркорова Алле-Виктории.
Впрочем, Собчак уже поучаствовала в «звнездопаде». На фото в соцсети она «упала» на яхте.
Флешмоб #fallingstars2018 начался с DJ Smash в конце июля. В своем Instagram музыкант выложил снимок, на котором он лежит у трапа самолета. Впоследствии звезды дружно ответили ему множеством фото с взлетной полосы. Число публикаций с упавшими уже перевалило за 5 тысяч. Это не только знаменитости, но и обычные люди.