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«Страшно пьяная»: Каменских поразила фанатов
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«Страшно пьяная»: Настя Каменских поразила фанатов своим фото 

РИА «ВистаНьюс» 1 час назад
Фото: Instagram
Украинская певица вернулась из Италии и отправилась поздравлять подругу с Днем рождения.
Фото с праздника, который отмечали в одном из киевских кафе, Настя Каменских разместила на своей странице в Instagram с постом «Мое солнышко! Ленуся, я тебя люблю». На нем запечатлена сама Настя и виновница торжества Лена Марушко, основательница ювелирного бренда LeMAREN JEWELRY.
Несмотря на то, что перед подругами стояла только вода, снимок вызвал неожиданную реакцию фанатов. Некоторые решили, что звезда изрядно «набралась» и рядом с восторженными отзывами:
«Умница!» и «Красавица!» появились комментарии: «Ты пьяная?» и «Выглядит страшно».
Тем не менее, всего за один день фото собрало более 50 тысяч «лайков».
Стоит отметить, что буквально на днях Настя Каменских поразила своих подписчиков новым образом. Многие даже нашли в ней сходство с Анджелиной Джоли и Моникой Беллуччи, хотя были и такие, которые отметили ее излишнюю худобы и признаки старения на лице.
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