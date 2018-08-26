«Страшно пьяная»: Каменских поразила фанатов

«Страшно пьяная»: Настя Каменских поразила фанатов своим фото

Украинская певица вернулась из Италии и отправилась поздравлять подругу с Днем рождения.

Фото с праздника, который отмечали в одном из киевских кафе, Настя Каменских разместила на своей странице в Instagram с постом «Мое солнышко! Ленуся, я тебя люблю». На нем запечатлена сама Настя и виновница торжества Лена Марушко, основательница ювелирного бренда LeMAREN JEWELRY.

Несмотря на то, что перед подругами стояла только вода, снимок вызвал неожиданную реакцию фанатов. Некоторые решили, что звезда изрядно «набралась» и рядом с восторженными отзывами:

«Умница!» и «Красавица!» появились комментарии: «Ты пьяная?» и «Выглядит страшно».

С днём рождения! Мое солнышко! @___lenysya__ ❤️❤️❤️я тебя люблю 😘😘😘 Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 23 Авг 2018 в 8:47 PDT Тем не менее, всего за один день фото собрало более 50 тысяч «лайков».