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Вайкуле снова высказалась об отказе от Крыма
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Вайкуле снова высказалась об отказе от Крыма 

Рамблер 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Лайма Вайкуле пояснила свои слова об отказе ехать с выступлениями в Крым. Как подчеркнула певица, речь идет не о ее личных предпочтениях, а скорее о нежелании вмешиваться в политику. Вайкуле также отметила, что выступления на полуострове запрещены властями Латвии. Об этом она рассказала в эфире НТВ.
«Когда меня спросили: «Лайма, если вас пригласят, вы поедете в Крым», — я сказала: «Нам запрещено». И меня бесит, что люди, которые ленятся посмотреть в интернете, права я или нет, начинают что-то громко говорить и некрасиво себя вести. Все, что я сказала: «Нет, у нас закон запрещает». И это правда», — сказала она.
Вайкуле пояснила, что сможет выступить в Крыму лишь после того, как будет отменен запрет латвийских властей, а против Крыма и его жителей она ничего не имеет.
Две недели назад на гастролях в Одессе, отвечая на вопрос журналиста, Вайкуле заявила о том, что в Крым не поедет, какой бы гонорар ей не предлагали.
Кроме того, певица констатировала, что у нее нет ностальгии по СССР, и она рада, что он распался.
После этого на певицу обрушился шквал критики. Её российских коллег по сцене подобные высказывания не оставили равнодушными. А в Крыму упрекнули Вайкуле за непонимание ситуации с полуостровом.
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