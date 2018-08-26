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Вайкуле снова высказалась о Крыме
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Вайкуле оправдалась за отказ ехать в Крым 

Lenta.ru 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Латвийская певица Лайма Вайкуле заявила, что ее слова об отказе ехать на гастроли в Крым неправильно истолковали и исказили. Она отметила, что не хочет вмешиваться в политику, а выступления на полуострове запрещены властями Латвии. Об этом исполнительница рассказала в интервью НТВ.
«Когда меня спросили: "Лайма, если вас пригласят, вы поедете в Крым?", — я сказала: "Нам запрещено". И меня бесит, что люди, которые ленятся посмотреть в интернете, права я или нет, начинают что-то громко говорить и некрасиво себя вести. Все, что я сказала: "Нет, у нас закон запрещает". И это правда», — пояснила Вайкуле.
По словам певицы, она сможет выступить в Крыму, когда латвийские власти снимут соответствующий запрет.
«Я люблю свою публику. Разве можно быть против кого-то? Я всегда "за", и не надо меня впутывать в политику», — подчеркнула артистка.
В середине августа во время гастролей в Одессу Вайкуле заявила на пресс-конференции, что не поедет на полуостров, какой бы гонорар ей не предложили, передает издание «Думская». Слова исполнительницы вызвали бурную реакцию в соцсетях, на певицу обрушились с жесткой критикой.
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