Сын-фрик Яковлевой показал жуткие травмы

Проблемный сын-фрик актрисы Яковлевой серьезно пострадал

Фотографии с жуткими травмами появились сегодня в Instagram музыканта Дениса Шальных

Проблемный сын-фрик актрисы Яковлевой, 25-летний актер Денис Шальных давно шокирует общественность своим странным внешним видом: все спортивное тело экс-инструктора по фитнесу покрыто татуировками, пирсингом, шрамами, и всевозможными модификациями. Недавно ко всему прочему музыкант «украсил» свою правую руку белоснежным гипсом. В своем Instagram участник дуэта «2odD» опубликовал новые фотографии, на которых запечатлена его правая перебинтованная кисть в гипсе.

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Денис сообщил, что серьезно пострадал, когда они с другом записывали дебютный альбом. Как именно Шальных получил два перелома, он не пояснил. Несмотря на неудачу в студии, бодибилдер невероятно счастлив, ведь им осталось записать всего лишь 2-3 песни, и тяжелая работа будет завершена, а публика наконец сможет оценить творчество дуэта «2odD».