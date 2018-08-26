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Сын-фрик Яковлевой показал жуткие травмы
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Проблемный сын-фрик актрисы Яковлевой серьезно пострадал 

РИА «ВистаНьюс» 1 час назад
Фото: instagram
Фотографии с жуткими травмами появились сегодня в Instagram музыканта Дениса Шальных.
Проблемный сын-фрик актрисы Яковлевой, 25-летний актер Денис Шальных давно шокирует общественность своим странным внешним видом: все спортивное тело экс-инструктора по фитнесу покрыто татуировками, пирсингом, шрамами, и всевозможными модификациями. Недавно ко всему прочему музыкант «украсил» свою правую руку белоснежным гипсом. В своем Instagram участник дуэта «2odD» опубликовал новые фотографии, на которых запечатлена его правая перебинтованная кисть в гипсе.
instagram
Денис сообщил, что серьезно пострадал, когда они с другом записывали дебютный альбом. Как именно Шальных получил два перелома, он не пояснил. Несмотря на неудачу в студии, бодибилдер невероятно счастлив, ведь им осталось записать всего лишь 2-3 песни, и тяжелая работа будет завершена, а публика наконец сможет оценить творчество дуэта «2odD».
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