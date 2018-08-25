Ещё
Пугачева попросила Вайкуле заткнуться
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пугачева заявила, что у Вайкуле язык без костей и посоветовала ей молчать после скандала с Крымом 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Twitter
Алла Пугачева в шутку заявила, что у Лаймы Вайкуле язык без костей, а потому ей следовало бы чаще помалкивать.
Ранее Вайкуле раскритиковали за слова о том, что в Крым на гастроли она не поедет ни за какие деньги, поскольку европейцам это запрещено.
«Покажи язык, — попросила Пугачева Лайму Вайкуле на видео, которое размещено в инстаграме латвийской певицы. — Я так знала. У тебя язык без костей. Тебе надо молчать».
После скандала Вайкуле заявила, что она не хотела никого обижать, и даже пообещала приехать на полуостров, однако, только после того, как будут отменены санкции.
Газета.Ru: последние новости
Лайма Вайкуле объяснила слова об отказе ехать в Крым Умер вокалист группы We Came as Romans Смерть перечеркнула планы Степаненко
Комментарии76
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тысячи боевиков готовы атаковать Алеппо411
В деле «Зимней вишни» появились странные обстоятельства46
Новый снимок чудовища Лох-Несс появился в Сети4
Киев сможет вернуть Донбасс при одном условии180
Развратный Панин в ажурных чулках довел до истерики75
Видео
00:26
Мигранты блокированы на судне у берега Италии
В мире Европа
00:58
Вор-неудачник нокаутировал напарника
Криминал
02:59
Меркель посмотрела в бинокль на «войска Путина»
В мире Армия
00:50
Жалоба Поклонской: Украина не знает, во что ввязалась
Политика Статьи
00:35
В Омске качели и песочницы оградили колючей проволокой
Общество
01:20
Застряли на курорте: кто спасет российских туристов
Общество Статьи
01:37
Миссию ОБСЕ пустили к экипажу «Механика Погодина»
В мире Происшествия
00:37
Украинцы скупают туры на Крымский мост
Общество Путешествия
00:56
Перехвачена крупная партия кокаина с лого «Единой России»
Происшествия Криминал
05:35
«Циничные провокации»: Россия не советует США бить по Сирии
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение