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Пугачева попросила Вайкуле заткнуться после скандала
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Пугачева заявила, что у Вайкуле язык без костей и посоветовала ей молчать после скандала с Крымом 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Twitter
Алла Пугачева в шутку заявила, что у Лаймы Вайкуле язык без костей, а потому ей следовало бы чаще помалкивать.
Ранее Вайкуле раскритиковали за слова о том, что в Крым на гастроли она не поедет ни за какие деньги, поскольку европейцам это запрещено.
«Покажи язык, — попросила Пугачева Лайму Вайкуле на видео, которое размещено в инстаграме латвийской певицы. — Я так знала. У тебя язык без костей. Тебе надо молчать».
После скандала Вайкуле заявила, что она не хотела никого обижать, и даже пообещала приехать на полуостров, однако, только после того, как будут отменены санкции.
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