Пугачева попросила Вайкуле заткнуться после скандала

Алла Пугачева в шутку заявила, что у Лаймы Вайкуле язык без костей, а потому ей следовало бы чаще помалкивать.
Ранее Вайкуле раскритиковали за слова о том, что в Крым на гастроли она не поедет ни за какие деньги, поскольку европейцам это запрещено.
«Покажи язык, — попросила Пугачева Лайму Вайкуле на видео, которое размещено в инстаграме латвийской певицы. — Я так знала. У тебя язык без костей. Тебе надо молчать».
После скандала Вайкуле заявила, что она не хотела никого обижать, и даже пообещала приехать на полуостров, однако, только после того, как будут отменены санкции.