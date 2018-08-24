Мем про Агутина стал популярен в США

В США увидели трагический смысл в меме с Агутиным

Пользователи Reddit обратили внимание на российский мем с певцом Леонидом Агутиным, готовящимся нажать кнопку судьи на шоу «Голос».

Reddit

«Когда мир услышал трагические новости», — так подписал фото с Агутиным автор поста и разместил под кнопкой букву F.

«Press F to pay Respects» (с англ., «нажми F, чтобы почтить память») стала мемом благодаря игре Call of Duty: Advanced Warfare. Геймеры обсуждали абсурдность сцены похорон из второй миссии, в которой игроку предлагается нажать клавишу «F» на клавиатуре в честь погибшего.

По одной из версий, мем стал особенно популярен после гибели профессионального игрока в Call of Duty Филиппа Клеменова (PHiZZURP): его похороны транслировались на сервисе Twitch, а интернет-пользователи оставляли в комментариях к трансляции заглавные F.

Несколько дней назад пользователи англоязычного твиттера обратили внимание на российский мем «Как тебе такое, Илон Маск ?».

Пользовательница @andromedamn рассказала подписчикам, что в России эта фраза используется для картинок с глупыми лайфхаками и бесполезными изобретениями.

«Выходит, нет в мире лучшей страны в плане мемов, чем Россия», — отметила она.

Ее подписчикам идея тоже очень понравился (пост собрал 75 тысяч лайков и почти 800 комментариев). Они удивились, что русские оказались мастерами мемов, и обрадовались новому поводу посмеяться над Маском.