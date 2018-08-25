Паспорт и записную книжку Цоя выставят на торги

Паспорт и записную книжку Виктора Цоя продадут с аукциона

Раритетные личные вещи, принадлежавшие музыканту, выставил на продажу житель Санкт-Петербурга по имени Дмитрий.

Советский паспорт, записную книжку и рукописи песен лидера рок-группы «Кино» Виктора Цоя выставил на продажу житель города Санкт-Петербург по имени Дмитрий. Свою фамилию он не афиширует.

Владелец, утверждает, что жил напротив Ленинградского рок-клуба и в молодости лично был знаком с Цоем. Сначала он выставил личные вещи музыканта на сайте Avito, установив на них цену в 3,5 миллиона рублей. Однако позже закрыл объявление и передал раритеты на продажу в «Литфонд».

Как сообщил гендиректор аукционного дома, торги запланированы на 26 сентября. Стартовая цена за самый неожиданный предмет — паспорт музыканта — составит 2,5 миллиона рублей. За рукописи можно будет побороться от 250 тысяч рублей.