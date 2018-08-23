«Кинопоиск» сообщил о смерти Михалкова

"Кинопоиск" сообщил о кончине знаменитостей. На это обратили внимание интернет-пользователи.
Заявлено о смерти Джонни Деппа, Анджелины Джоли, Ди Каприо, Джорджа Клуни, Бенедикта Камбербэтча, Тома Хиддлстона, Джессики Честейн, Джозефа Гордон-Левитта, Рассела Кроу и других.
На всех страницах звезд было обозначено место, где они якобы умерли. Это "Японская империя (Южная Корея)", передает телеканал "360".
Актеры дружным строем "умерли" в Японской империи. Это лол, конечно. Кинопоиск, ты поехавший? pic.twitter.com/mUE9AMTOEa— Aquarium (@RinkaAquarium) 22 августа 2018 г.
Также в число "усопших" попал российский режиссер Никита Михалков, сообщает РЕН ТВ.
kinopoisk.ru
На казус обратили внимание пользователи социальных сетей. При этом дата "смерти" указана не была. В свою очередь представители сайта "КиноПоиска" пообещали исправить ошибку.
Привет @kinopoiskru, расскажите пожалуйста поподробнее что же случилось с Клуни в Японской империи? #кинопоиск #яндекс pic.twitter.com/9KgSvBG6cY— VP (@prakofiev) 22 августа 2018 г.
Примечательно, что ошибка не затронула страницы реально умерших актеров. В их профилях по-прежнему значились их настоящая дата смерти и количество прожитых лет.
Как писали Dni.Ru, в августе скончался актер Анатолий Узденский. Ему было 66 лет. Он умер в Новосибирске, где проводил свой отпуск. Артист получил всероссийскую известность после выхода фильмов "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей", "Вызов" и "Убойная сила".