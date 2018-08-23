Где Петросян взял миллиард

Во время скандального бракоразводного процесса Петросяна с женой Еленой Степаненко стало известно, что супруги делят имущество в размере полутора миллиардов рублей.

Больше всего юморист зарабатывает за счет собственных телешоу. Например, за каждый показ «Смехопанорамы» и «Юмор! Юмор! Юмор!» Петросян получает примерно 100 тысяч рублей, что за год приносит ему более 10 миллионов. Кроме того, «Петросян-шоу» ежемесячно пополняет счет своего создателя на 300 тысяч, а ежегодно — на 3,6 миллиона.

Петросян получает деньги не только за авторство своих шоу, но и за участие в них в качестве артиста, например, 120 тысяч за съемки в одном выпуске «Петросян-шоу». В сумме работа на телевидении приносит юмористу более 25 миллионов в год.

Кроме того, Петросян выступает сольно за 350 тысяч, а после скандала вокруг собственного развода увеличил свой гонорар вдвое. Также юморист не избегает корпоративов и свадеб, за выступления на которых выставляет счет в размере миллиона рублей.

Наконец, Петросян зарабатывает, снимаясь в рекламе и позволяя издавать и переиздавать книги со своими шутками.