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Где Петросян взял миллиард
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Где Петросян взял миллиард 

Рамблер 43 минуты назад
Фото: Instagram
Портал «СтарХит» рассказал, каким образом юморист Евгений Петросян заработал миллиард.
Во время скандального бракоразводного процесса Петросяна с женой Еленой Степаненко стало известно, что супруги делят имущество в размере полутора миллиардов рублей.
Больше всего юморист зарабатывает за счет собственных телешоу. Например, за каждый показ «Смехопанорамы» и «Юмор! Юмор! Юмор!» Петросян получает примерно 100 тысяч рублей, что за год приносит ему более 10 миллионов. Кроме того, «Петросян-шоу» ежемесячно пополняет счет своего создателя на 300 тысяч, а ежегодно — на 3,6 миллиона.
Петросян получает деньги не только за авторство своих шоу, но и за участие в них в качестве артиста, например, 120 тысяч за съемки в одном выпуске «Петросян-шоу». В сумме работа на телевидении приносит юмористу более 25 миллионов в год.
Кроме того, Петросян выступает сольно за 350 тысяч, а после скандала вокруг собственного развода увеличил свой гонорар вдвое. Также юморист не избегает корпоративов и свадеб, за выступления на которых выставляет счет в размере миллиона рублей.
Наконец, Петросян зарабатывает, снимаясь в рекламе и позволяя издавать и переиздавать книги со своими шутками.
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