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Российские актеры подали в суд на KFC
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Порошенко напугали «щупальца Москвы»

Российские актеры подали в суд на известную сеть ресторанов фаст-фуда 

ТК «Звезда» 7 часов назад
Фото: pixabay.com
Участники рекламных роликов KFC подали в суд на головную компанию бренда с требованием компенсации в 31 миллион рублей за нарушение авторских прав.
Актеры рекламных роликов сети ресторанов общественного питания KFC подали заявление в суд против головной компании бренда Yum! Restaurants International Russia & CIS за нарушение авторских прав на 31 миллион рублей. Об этом сообщил РБК со ссылкой на адвоката актеров Антона Журило.
В 2018 году в некоторых ресторанах KFC в Москве транслировались ролики с участием актеров. Оказалось, что видео было создано без ведома истцов и без заключения нового договора. Видеоряд был смонтирован с использованием старых роликов, снятых в 2014 году с Артемом Кашкиным и Ксенией Дубовицкой. Право KFC на их использование закончилось в 2017 году. Заявление также было подано против «Сити ресторантс», которая управляет KFC в нескольких точках в столице, где и были показаны ролики. Также видеорекламу разметисли на странице Youtube сети ресторанов общественного питания.
Истцы с ответчиков требуют 31 миллион рублей компенсации. По словам защиты, отдельным нарушением прав является каждый показ ролика или его фрагмента в каждом заведении и его трансляция в интернете. Защита отмечает, что нарушения прав Кашкина на исполнение роли зафиксировано с 1 января 2018 года по конец июня, нарушения прав Дубовицкой— с июня этого года.
По словам директора по коммуникациям Yum! Brands по России, СНГ, Центральной и Восточной Европе Ирины Гущиной, подобный иск против компании был подан впервые. Она добавила, что компания не согласна с предъявленными обвинениями.
Артем Кашин снимался в сериалах «След», «Загс» и «Розыск-3», а Ксения Дубовицкая — в рекламе различных брендов и принимала участие в съемках для различных журналов.
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Комментарии12  Ещё 13 источников 
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