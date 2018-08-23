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Бывшая жена уговорила Аффлека на реабилитацию
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TMZ: бывшая жена уговорила Бена Аффлека пройти реабилитацию 

Газета.Ru 1 час назад
Американский актер Бен Аффлек согласился пройти лечение в реабилитационном центре. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники.
По данным портала, 22 августа бывшая жена актера, Дженнифер Гарнер, посетила Аффлека и убедила его в том, что ему необходимо пройти лечение в реабилитационном центре. После автомобиль с Гарнер и Аффлеком отправился в сторону клиники. Источники издания отмечают, что он, вероятно, пройдет лечение в одном из центров округа Лос-Анджелес.
Авторы TMZ напомнили, что Аффлек уже лечился от алкогольной зависимости в 2001 году. Также он проходил лечение в реабилитационном центре в декабре 2017 года.
Ранее Аффлек и актер Мэтт Дэймон пообещали принимать на работу больше женщин и меньшинств.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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