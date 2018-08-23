Бен Аффлек согласился лечиться от алкоголизма

TMZ: бывшая жена уговорила Бена Аффлека пройти реабилитацию

Американский актер Бен Аффлек согласился пройти лечение в реабилитационном центре. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники.

По данным портала, 22 августа бывшая жена актера, Дженнифер Гарнер , посетила Аффлека и убедила его в том, что ему необходимо пройти лечение в реабилитационном центре. После автомобиль с Гарнер и Аффлеком отправился в сторону клиники. Источники издания отмечают, что он, вероятно, пройдет лечение в одном из центров округа Лос-Анджелес

Авторы TMZ напомнили, что Аффлек уже лечился от алкогольной зависимости в 2001 году. Также он проходил лечение в реабилитационном центре в декабре 2017 года.