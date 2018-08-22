Ещё
Рассекречена беременность любовницы Петросяна
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Молодая любовница Петросяна с огромным животом появилась в «Пусть говорят» 

Дни.ру 1 час назад
Фото: ТАСС
Очередной выпуск программы "Пусть говорят" Дмитрий Борисов посвятил скандальному разводу юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. На шоу выяснили, почему артистка решила отстаивать свое право на большую часть имущества.
>> Злая Степаненко вылила на Петросяна ушат помоев
В студии собрались друзья знаменитой пары, а также адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин. По его словам, "Степаненко просто алчная женщина".
Но с таким мнением согласились не все. Один из гостей программы отметил, что мстить будет только обиженная женщина.
В свою очередь подруга семьи юмористов Лада Быстрицкая рассказала об отношениях супругов. По ее словам, Елена Степаненко очень заботилась о муже.
Но Жорин в этом усомнился. Юрист заявил, что под кроватью в одной из квартир Петросяна была найдена фигурка вуду, истыканная иголками. Защитник артиста не сомневается, что это козни Степаненко.
Но самое интересное произошло в конце ток-шоу. Было показано видео, на котором Евгений Ваганович запечатлен со своей помощницей Татьяной Брухуновой, с которой, по данным СМИ, у него любовные отношения. На записи, продемонстрированной в студии, видно, что девушка беременна.
По информации программы "Пусть говорят", ролик был снят в конце весны. Елена Степаненко о беременности избранницы бывшего супруга тоже узнала недавно, поэтому и решила в суде отстаивать свое право на наследство.
Напомним, что о расставании Евгения Петросяна и Елены Степаненко стало известно 3 августа. Сейчас супруги делят совместно нажитое имущество.
Дни.ру: последние новости
Надежд нету: сенсационные данные о состоянии Кобзона Злая Степаненко вылила на Петросяна ушат помоев Она не хочет детей: 87-летний Краско объявил о разводе с 27-летней женой
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна заявила о «советской оккупации»151
Кого из российских звезд убил СПИД91
Молодая семья найдена повешенной в Сочи52
Украина решила окончательно избавиться от России177
Новый состав жюри «Голоса» вызвал недоумение61
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
00:41
Голая блондинка привела к отставке
Общество Происшествия
01:57
Житель Тамбова устроил драку на танцполе в клубе
Криминал Происшествия
00:34
Что выращивают на своих дачах звёзды шоу-бизнеса
Шоу-бизнес Общество
05:26
Сброс новейшей ядерной бомбы сняли на видео
Армия Оружие
10:39
Минобороны подвело итог операции в Сирии
Армия Оружие
02:05
Порошенко шокировали украинские политики из-за Путина
В мире Украина
10:05
Грузия подала новый иск против России
Кавказ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение