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Спейси вновь обвинили в изнасиловании
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Кевин Спейси стал фигурантом еще одного дела об изнасиловании 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Armory Films
Прокуратура округа Лос-Анджелесе начала расследовать еще одно дело об изнасиловании, фигурантом которого является актер Кевин Спейси. Об этом сообщает Hollywood Reporter.
Информацию о новом деле уже подтвердили власти. Тем не менее какой именно правоохранительный орган инициировал дело и детали самого расследования не раскрываются.
Ранее сообщалось, что последний фильм Кевина Спейси собрал $126 в день премьеры.
С конца 2017 года более 30 мужчин обвинили Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. Некоторые из заявлений расследует полиция Лос-Анджелеса и Лондона.
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