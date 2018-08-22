Спейси вновь обвинили в изнасиловании

Кевин Спейси стал фигурантом еще одного дела об изнасиловании

Прокуратура округа Лос-Анджелесе начала расследовать еще одно дело об изнасиловании, фигурантом которого является актер Кевин Спейси . Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Информацию о новом деле уже подтвердили власти. Тем не менее какой именно правоохранительный орган инициировал дело и детали самого расследования не раскрываются.

Ранее сообщалось, что последний фильм Кевина Спейси собрал $126 в день премьеры.

С конца 2017 года более 30 мужчин обвинили Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. Некоторые из заявлений расследует полиция Лос-Анджелеса и Лондона.