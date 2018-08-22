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Новый состав жюри «Голоса» вызвал недоумение
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Наставниками нового сезона «Голоса» стали Шнуров, Лорак, Баста и Константин Меладзе 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первый канал назвал наставников музыкального шоу "Голос-7", судьями станут лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, исполнители Ани Лорак, Баста и композитор Константин Меладзе. Об этом сообщил главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.
"В новом сезоне кресла наставников "Голоса" займут звезды, которые являются на сегодня самыми яркими и востребованными, каждая в своем амплуа: это сверхпопулярный Сергей Шнуров, блистательная дива Ани Лорак, замечательный рэп-исполнитель и ветеран нашего проекта Баста, а также один из самых лучших композиторов и музыкальных продюсеров Константин Меладзе", — сказал Аксюта, слова которого привели в пресс-службе Первого канала.
По мнению Аксюты, каждый из наставников представляет отдельное направление в музыке, у каждого "своя музыкальная точка зрения". Это, считает он, "позволяет рассчитывать на то, что они наберут себе разноплановых и самобытных исполнителей".
По данным пресс-службы канала, перед выбором нового жюри был проведен опрос зрителей о предпочтениях его состава. "Опрос был проведен на прямых эфирах пятого сезона "Голос. Дети" при помощи функционала Hbb TV и в интерактивном плеере на сайте Первого. В опросе победил Константин Меладзе, а другие члены жюри заняли места в топе", — отметили в пресс-службе.
"Голос" — вокальный телепроект, представляющий российскую адаптацию оригинального формата The Voice. Выходит на Первом канале с 2012 года. Победителем первого сезона конкурса стала Дина Гарипова, второго — Сергей Волчков, третьего — Александра Воробьева, четвертого — иеромонах Фотий, пятого — Дарья Антонюк. Победителем шестого сезона, который завершился в декабре 2017 года, стал Селим Алахяров. Согласно правилам проекта, вокальный конкурс состоит из шести этапов: слепые прослушивания, поединки, нокауты, поединки, четвертьфинал, полуфинал и финал.
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Комментарии10  Ещё 4 источника 
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