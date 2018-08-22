Новый состав жюри «Голоса» вызвал недоумение

Наставниками нового сезона «Голоса» стали Шнуров, Лорак, Баста и Константин Меладзе

Первый канал назвал наставников музыкального шоу "Голос-7", судьями станут лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров , исполнители Ани Лорак, Баста и композитор Константин Меладзе . Об этом сообщил главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.

"В новом сезоне кресла наставников "Голоса" займут звезды, которые являются на сегодня самыми яркими и востребованными, каждая в своем амплуа: это сверхпопулярный Сергей Шнуров, блистательная дива Ани Лорак, замечательный рэп-исполнитель и ветеран нашего проекта Баста, а также один из самых лучших композиторов и музыкальных продюсеров Константин Меладзе", — сказал Аксюта, слова которого привели в пресс-службе Первого канала.

По мнению Аксюты, каждый из наставников представляет отдельное направление в музыке, у каждого "своя музыкальная точка зрения". Это, считает он, "позволяет рассчитывать на то, что они наберут себе разноплановых и самобытных исполнителей".

По данным пресс-службы канала, перед выбором нового жюри был проведен опрос зрителей о предпочтениях его состава. "Опрос был проведен на прямых эфирах пятого сезона "Голос. Дети" при помощи функционала Hbb TV и в интерактивном плеере на сайте Первого. В опросе победил Константин Меладзе, а другие члены жюри заняли места в топе", — отметили в пресс-службе.