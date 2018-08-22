Звезду «Голоса» обокрали в Москве

Московский таксист обокрал певца и скрипача Армена Авджана. Об этом стало известно РЕН ТВ

По информации канала, 18 августа звезда шоу «Голос» вызвал такси, чтобы добраться из кафе в центре столицы до Нагорной улицы на юго-западе. По окончании поездки артист заплатил за услуги водителя и вышел из машины, чтобы забрать из багажника вещи, которые туда положил, однако таксист резко нажал на газ и уехал.

В результате Авджан лишился одежды, чехла для нее, скрипки, двух смычков и микрофона, о чем заявил в полицию, которая инициировала проверку произошедшего.