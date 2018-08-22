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Звезду «Голоса» обокрали в Москве
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Звезду «Голоса» обокрали в Москве 

Рамблер 1 час назад
Фото: кадр из шоу "Голос"
Московский таксист обокрал певца и скрипача Армена Авджана. Об этом стало известно РЕН ТВ.
По информации канала, 18 августа звезда шоу «Голос» вызвал такси, чтобы добраться из кафе в центре столицы до Нагорной улицы на юго-западе. По окончании поездки артист заплатил за услуги водителя и вышел из машины, чтобы забрать из багажника вещи, которые туда положил, однако таксист резко нажал на газ и уехал.
В результате Авджан лишился одежды, чехла для нее, скрипки, двух смычков и микрофона, о чем заявил в полицию, которая инициировала проверку произошедшего.
В конце августа в Москве ограбили солиста группы «Би-2» Игоря Бортника. По данным СМИ, преступники два часа пытались вскрыть металлическую дверь в его квартиру, а когда им это удалось, сработала сигнализация. Тем не менее воры вынесли часть ценностей из жилища Левы Би-2.
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