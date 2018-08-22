Кого из российских звезд убил СПИД 

Life сообщает, что 39-летний актер Александр Исаков, о смерти которого стало известно в июле, страдал от прогрессирующей ВИЧ-инфекции. Издание рассказало о других российских знаменитостях, погибших из-за этой болезни.
Весной 1988 года умер советско-нидерландский пианист Юрий Егоров, страдавший от СПИДа. Музыканту было 33 года. В 1976 году во время гастролей в Италии он попросил политического убежища, а затем обосновался в Нидерландах. Егоров, открытый гей, жаловался, что в СССР гомосексуальность незаконна и ее рассматривают как форму сумасшествия.
Поэт, переводчик и балетный критик Геннадий Шмаков умер в 1988 году в Нью-Йорке на 49-м году жизни. Причиной его смерти назвали болезни, связанные со СПИДом. В декабре 1974-го он фиктивно женился на американской гражданке и позже уехал в США. В Штатах он поддерживал дружеские отношения с Михаилом Барышниковым и Иосифом Бродским, высоко ценившим его работы. Шмаков не скрывал свою гомосексуальность.
Советский, британский и французский артист балета и балетмейстер Рудольф Нуреев в январе 1993 года скончался от осложнений, связанных со СПИДом. Ему было 54 года. После побега из СССР Нуреев познакомился с датским танцовщиком Эриком Бруном, они стали парой. В 1986 году Брун умер. Сообщалось, что причиной его смерти также стал СПИД.
В 2007 году из-за СПИДа скончался стилист Лев Новиков, автор образов Аллы Пугачёвой, Валерия Леонтьева, имиджа ведущего «Музобоза» Ивана Демидова и многих других знаменитостей. Он работал над мейк-апом к «Горю от ума» в постановке Олега Меньшикова и в спектакле Романа Виктюка «Служанки». Новиков умер на 50-м году жизни. О том, что у него ВИЧ, он узнал в конце 90-х.
Актриса Лика Добрянская умерла в апреле 2010 года. Life отмечает, что перед смертью она стремительно теряла вес и слабела. По одной из версий, у нее был СПИД. Актриса окончила ВГИК, служила в театре «Около дома Станиславского», играла в «Чайке» и «Трех сестрах», а также снималась в сериалах «Воровка» и «Школа».
Народный артист РСФСР Федор Чеханков скончался в 2012-м на 73-м году жизни. По данным Life, в последние годы он редко появлялся на сцене из-за осложнений на фоне СПИДа. Чеханков служил в Театре Российской армии, играл в спектаклях «Идиот», «Учитель танцев», «Шинель» и многих других.