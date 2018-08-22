Позор ради денег 

Деньги лишними не бывают, а дополнительный заработок — всегда к месту. Помнят об этом не только живущие от зарплаты до зарплаты, но и вполне обеспеченные знаменитости. Последних любовь к хорошо набитому кошельку иногда приводит в неоднозначные проекты. Например, в рекламу, над которой хочется плакать.
Ксения Собчак, Максим Виторган и средство для потенции
Весной 2017-го молодая по современным меркам пара Собчак-Виторган, позабавила телезрителей рекламой средства для повышения потенции.
В ролике звезды предстали в образе благообразной семьи, покупающей новый автомобиль и странно его тестирующей.
И хотя сюжет обошелся вроде бы без неприличных сцен, на Youtube ролик собрал десятки возмущенных комментариев. Больше всего пользователей злило, что «это показывают по телевизору детям» и «отвратительная актерская игра» Ксении Собчак.
Ольга Бузова и «молочка»
Весной все того же 2017 социальный проект «Три молочных продукта в день» снимает в своей рекламе бывшую участницу «Дома 2» Ольгу Бузову.
Ролик начинается с затяжного кадра с грудью девушки, на которую сверху капает неизвестная белая субстанция. Через несколько секунд Ольга раскрывает секрет подозрительной жидкости.
И хотя ролик был нацелен на пропаганду здорового питания и содержал призыв есть больше молочных продуктов, эффект получился противоположный. В комментариях к видео пользователи Youtube признались, что на какое-то время вообще захотели отказаться от «молочки».
«После этого захотелось выбросить все молочные продукты в доме».
«Пойду, выкину все молочные продукты…».
Валерий Сюткин и жилой комплекс
«Мне впервые стало стыдно за этого артиста». Комментарии такого рода собрал рекламный ролик с Валерием Сюткиным, вышедший весной 2016 года.
В ролике бывший солист группы «Браво» спел песню об удобствах продаваемых квартир.
Валерий мелькал на экране то на фоне нарисованных домов, то в сквере и на скамейке. Одновременно артист играл сначала на гитаре, а под конец появился с аккордеоном и дал пять рабочему с плаката.
Пользователей Youtube больше всего возмутило качество и содержание ролика, снятого в стиле рекламы начала 90-х.
Некоторые комментаторы даже предположили, что Валерий Сюткин находится в плачевном финансовом положении, раз подписался на съемку такой рекламе.
Годом ранее в рекламе этого же комплекса снялись Филипп Киркоров, Николай Басков, Лолита, Максим Галкин и Полина Гагарина. Звездная команда точно также пела песню о прелестях домов, разгуливая по нарисованным скверам, крышам и пешеходным дорожкам, перемигиваясь друг с другом и то и дело здороваясь с жителями.
Ролик и его участников тогда раскритиковали и звездные поклонники, и рекламные специалисты. Последние даже не постеснялись назвать видео «совком в действии» и «отрыжкой рекламного рынка».
Тимати, Григорий Лепс и колбаса
Отказаться от перелета за границу ради сервелата решили Тимати и Григорий Лепс в ролике о колбасе. По сюжету артистов не пускают в самолет из-за колбасы в ручной клади. И тогда герои принимают волевое решение — остаться в стране, а колбасу съесть тут же на месте, разломив ее пополам.
В комментариях к ролику пользователи Youtube задались вопросом о причинах, подтолкнувших певцов согласиться на съемку.
«Почему снимаются они, а стыдно мне?».
«Это ужас, им что, денег мало так позориться».
Оксана Акиньшина и «евросеточка»
Зимой 2015 актриса Оксана Акиньшина снялась в рекламе «Евросети». Ролик, как отмечали комментаторы в интернете, получился почти обычным и не запомнился бы, не будь там одной детали — странного начала.
На первых секундах Оксана стоит в зале магазина и разговаривает с желтой стеной, нежно поглаживая ее и называя «евросеточкой».
Далее Оксана признается в любви магазину и показывает смартфон с «приятной ценой».
Пользователи Youtube отметили, что актриса выглядит в рекламе глупо и даже заподозрили авторов в увлечении запрещенными веществами.
«Кошмар! Вон с экрана!».
«Меня от этой рекламы передергивает… Евросеточка, брррр».
Сергей Жуков, доярка, младенец и балет
В 2017 году поп-звезда 90-х Сергей Жуков снялся в рекламе сервиса по продаже подержанных автомобилей. Солист «Руки вверх!» пел в ролике песню в духе сразу всего своего творчества, перевоплощаясь в разных героев: от доярки и артиста балета до младенца, фотомодели и дикого животного.
Евгений Плющенко и леденец на палочке
«Что сосут чемпионы?». С этого вопроса начинается реклама, в которой снялся в 2010 году фигурист Евгений Плющенко.
Сценарий ролика прост: спортсмен сосет конфету на палочке, поет незамысловатую песенку и качает головой. Голос за кадром в свою очередь объясняет, почему полезно сосать такую конфету. В конце реклама предлагает всем желающим стать чемпионами — сосать леденец.
Хотя ролик с фигуристом был опубликован на Youtube восемь лет назад, он до сих пор собирает язвительные комментарии. Почти все они упираются в двусмысленный посыл слогана ролика и якобы нелепый образ самого Плющенко.
Анна Семенович и средство для потенции
В 2012 году певица снялась в рекламном ролике фармацевтической компании, продающей средство для повышения мужской потенции. Анна играла девушку, которой на улице проявляют знаки молодые успешные мужчины. Но она, недовольно закатив глаза, отказывает им всем и манерно уезжает с пожилым джентльменом на мопеде.
В конце ролика героиня Анны извлекает из кармана своего «взрослого» спутника коробку с препаратом, как ответ на вопрос о причинах ее неочевидного выбора.
Как только ролик появился в Сети, комментаторы тут же раскритиковали «странность» сценария и никудышную актерскую игру Семенович.
«Получается, ее мужчина — нищий импотент?».
«Реклама реально дебильная, мол, все вокруг уроды, а вот тот, кто пьет колеса для потенции, тот крут».
В том же году с роликом случилась неприятность. Как тогда сообщали СМИ, федеральные телеканалы отказались показывать рекламу с Анной, так как сочли ее чрезмерно откровенной.
А еще через некоторое время препарат оказался в центре скандала. В нем якобы обнаружили вредный компонент, который не был заявлен производителем в составе. По этому случаю заводилось уголовное дело, но впоследствии его закрыли.