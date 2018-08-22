Позор ради денег

В 2012 году Анна Семенович снялась в рекламном ролике средства для повышения потенции. Анна играла девушку, которой на улице проявляют знаки молодые успешные мужчины. Но она отказывает им всем и уезжает с пожилым джентльменом на мопеде. В конце ролика она извлекает из кармана своего «взрослого» спутника коробку с препаратом, как ответ на вопрос о причинах ее выбора

13/13 В 2012 году Анна Семенович снялась в рекламном ролике средства для повышения потенции. Анна играла девушку, которой на улице проявляют знаки молодые успешные мужчины. Но она отказывает им всем и уезжает с пожилым джентльменом на мопеде. В конце ролика она извлекает из кармана своего «взрослого» спутника коробку с препаратом, как ответ на вопрос о причинах ее выбора

«Что сосут чемпионы?». С этого вопроса начинается реклама, в которой снялся в 2010 году фигурист Евгений Плющенко. Сценарий ролика прост: спортсмен сосет конфету на палочке, поет незамысловатую песенку и качает головой. Голос за кадром в свою очередь объясняет, почему полезно сосать такую конфету. В конце реклама предлагает всем желающим стать чемпионами - сосать леденец

12/13 «Что сосут чемпионы?». С этого вопроса начинается реклама, в которой снялся в 2010 году фигурист Евгений Плющенко. Сценарий ролика прост: спортсмен сосет конфету на палочке, поет незамысловатую песенку и качает головой. Голос за кадром в свою очередь объясняет, почему полезно сосать такую конфету. В конце реклама предлагает всем желающим стать чемпионами - сосать леденец

Отказаться от перелета за границу ради сервелата решили Тимати и Григорий Лепс в ролике о колбасе. По сюжету артистов не пускают в самолет из-за колбасы в ручной клади. И тогда герои принимают волевое решение - остаться в стране, а колбасу съесть тут же на месте, разломив ее пополам

11/13 Отказаться от перелета за границу ради сервелата решили Тимати и Григорий Лепс в ролике о колбасе. По сюжету артистов не пускают в самолет из-за колбасы в ручной клади. И тогда герои принимают волевое решение - остаться в стране, а колбасу съесть тут же на месте, разломив ее пополам

В 2017 году поп-звезда 90-х Сергей Жуков снялся в рекламе сервиса по продаже подержанных автомобилей. Солист «Руки вверх!» пел в ролике песню в духе сразу всего своего творчества, перевоплощаясь в разных героев: от доярки и артиста балета до младенца, фотомодели и дикого животного

9/13 В 2017 году поп-звезда 90-х Сергей Жуков снялся в рекламе сервиса по продаже подержанных автомобилей. Солист «Руки вверх!» пел в ролике песню в духе сразу всего своего творчества, перевоплощаясь в разных героев: от доярки и артиста балета до младенца, фотомодели и дикого животного

Зимой 2015 актриса Оксана Акиньшина снялась в рекламе «Евросети». Ролик, как отмечали комментаторы в интернете, получился почти обычным и не запомнился бы, не будь там одной детали - странного начала. На первых секундах Оксана стоит в зале магазина и разговаривает с желтой стеной, нежно поглаживая ее и называя «евросеточкой»

8/13 Зимой 2015 актриса Оксана Акиньшина снялась в рекламе «Евросети». Ролик, как отмечали комментаторы в интернете, получился почти обычным и не запомнился бы, не будь там одной детали - странного начала. На первых секундах Оксана стоит в зале магазина и разговаривает с желтой стеной, нежно поглаживая ее и называя «евросеточкой»

Ксения Собчак и Максим Виторган весной 2017-го снялись в рекламе средства для потенции. В ролике они предстали в образе благообразной семьи, покупающей новый автомобиль и странно его тестирующей. И хотя сюжет обошелся вроде бы без неприличных сцен, на Youtube ролик собрал десятки возмущенных комментариев

7/13 Ксения Собчак и Максим Виторган весной 2017-го снялись в рекламе средства для потенции. В ролике они предстали в образе благообразной семьи, покупающей новый автомобиль и странно его тестирующей. И хотя сюжет обошелся вроде бы без неприличных сцен, на Youtube ролик собрал десятки возмущенных комментариев

Ролик и его участников тогда раскритиковали и звездные поклонники, и рекламные специалисты. Последние даже не постеснялись назвать видео «совком в действии» и «отрыжкой рекламного рынка»

6/13 Ролик и его участников тогда раскритиковали и звездные поклонники, и рекламные специалисты. Последние даже не постеснялись назвать видео «совком в действии» и «отрыжкой рекламного рынка»

Годом ранее в рекламе этого же комплекса снялись Филипп Киркоров, Николай Басков, Лолита, Максим Галкин и Полина Гагарина. Звездная команда точно также пела песню о прелестях домов, разгуливая по нарисованным скверам, крышам и пешеходным дорожкам, перемигиваясь друг с другом и то и дело здороваясь с жителями

5/13 Годом ранее в рекламе этого же комплекса снялись Филипп Киркоров, Николай Басков, Лолита, Максим Галкин и Полина Гагарина. Звездная команда точно также пела песню о прелестях домов, разгуливая по нарисованным скверам, крышам и пешеходным дорожкам, перемигиваясь друг с другом и то и дело здороваясь с жителями

«Мне впервые стало стыдно за этого артиста». Комментарии такого рода собрал рекламный ролик с Валерием Сюткиным, вышедший весной 2016 года. В ролике бывший солист группы «Браво» спел песню об удобствах продаваемых квартир.Пользователей Youtube больше всего возмутило качество и содержание ролика, снятого в стиле рекламы начала 90-х

4/13 «Мне впервые стало стыдно за этого артиста». Комментарии такого рода собрал рекламный ролик с Валерием Сюткиным, вышедший весной 2016 года. В ролике бывший солист группы «Браво» спел песню об удобствах продаваемых квартир.Пользователей Youtube больше всего возмутило качество и содержание ролика, снятого в стиле рекламы начала 90-х

И хотя ролик был нацелен на пропаганду здорового питания и содержал призыв есть больше молочных продуктов, эффект получился противоположный. В комментариях к видео пользователи Youtube признались, что на какое-то время вообще захотели отказаться от «молочки»

3/13 И хотя ролик был нацелен на пропаганду здорового питания и содержал призыв есть больше молочных продуктов, эффект получился противоположный. В комментариях к видео пользователи Youtube признались, что на какое-то время вообще захотели отказаться от «молочки»

В 2017 Ольга Бузова снялась в очень странной социальной рекламе. В ней она утверждает, что «три раза в день делает это». Потом, правда, выясняется, что она имеет в виду поедание молочных продуктов.

2/13 В 2017 Ольга Бузова снялась в очень странной социальной рекламе. В ней она утверждает, что «три раза в день делает это». Потом, правда, выясняется, что она имеет в виду поедание молочных продуктов.

Деньги лишними не бывают, а дополнительный заработок - всегда к месту. Помнят об этом не только живущие от зарплаты до зарплаты, но и вполне обеспеченные знаменитости. Последних любовь к хорошо набитому кошельку иногда приводит в неоднозначные проекты. Например, в рекламу, над которой хочется плакать

1/13 Деньги лишними не бывают, а дополнительный заработок - всегда к месту. Помнят об этом не только живущие от зарплаты до зарплаты, но и вполне обеспеченные знаменитости. Последних любовь к хорошо набитому кошельку иногда приводит в неоднозначные проекты. Например, в рекламу, над которой хочется плакать

Российские знаменитости, снявшиеся в рекламе, над которой хочется плакать — в галерее Anews.

Деньги лишними не бывают, а дополнительный заработок — всегда к месту. Помнят об этом не только живущие от зарплаты до зарплаты, но и вполне обеспеченные знаменитости. Последних любовь к хорошо набитому кошельку иногда приводит в неоднозначные проекты. Например, в рекламу, над которой хочется плакать.

Ксения Собчак, Максим Виторган и средство для потенции

Весной 2017-го молодая по современным меркам пара Собчак-Виторган, позабавила телезрителей рекламой средства для повышения потенции.

В ролике звезды предстали в образе благообразной семьи, покупающей новый автомобиль и странно его тестирующей.

И хотя сюжет обошелся вроде бы без неприличных сцен, на Youtube ролик собрал десятки возмущенных комментариев. Больше всего пользователей злило, что «это показывают по телевизору детям» и «отвратительная актерская игра» Ксении Собчак.

Ольга Бузова и «молочка»

Весной все того же 2017 социальный проект «Три молочных продукта в день» снимает в своей рекламе бывшую участницу «Дома 2» Ольгу Бузову.

Ролик начинается с затяжного кадра с грудью девушки, на которую сверху капает неизвестная белая субстанция. Через несколько секунд Ольга раскрывает секрет подозрительной жидкости.

И хотя ролик был нацелен на пропаганду здорового питания и содержал призыв есть больше молочных продуктов, эффект получился противоположный. В комментариях к видео пользователи Youtube признались, что на какое-то время вообще захотели отказаться от «молочки».

«После этого захотелось выбросить все молочные продукты в доме».

«Пойду, выкину все молочные продукты…﻿».

Валерий Сюткин и жилой комплекс

«Мне впервые стало стыдно за этого артиста». Комментарии такого рода собрал рекламный ролик с Валерием Сюткиным, вышедший весной 2016 года.

В ролике бывший солист группы «Браво» спел песню об удобствах продаваемых квартир.

Валерий мелькал на экране то на фоне нарисованных домов, то в сквере и на скамейке. Одновременно артист играл сначала на гитаре, а под конец появился с аккордеоном и дал пять рабочему с плаката.

Пользователей Youtube больше всего возмутило качество и содержание ролика, снятого в стиле рекламы начала 90-х.

Некоторые комментаторы даже предположили, что Валерий Сюткин находится в плачевном финансовом положении, раз подписался на съемку такой рекламе.

Годом ранее в рекламе этого же комплекса снялись Филипп Киркоров, Николай Басков, Лолита, Максим Галкин и Полина Гагарина. Звездная команда точно также пела песню о прелестях домов, разгуливая по нарисованным скверам, крышам и пешеходным дорожкам, перемигиваясь друг с другом и то и дело здороваясь с жителями.

Ролик и его участников тогда раскритиковали и звездные поклонники, и рекламные специалисты. Последние даже не постеснялись назвать видео «совком в действии» и «отрыжкой рекламного рынка».

Тимати, Григорий Лепс и колбаса

Отказаться от перелета за границу ради сервелата решили Тимати и Григорий Лепс в ролике о колбасе. По сюжету артистов не пускают в самолет из-за колбасы в ручной клади. И тогда герои принимают волевое решение — остаться в стране, а колбасу съесть тут же на месте, разломив ее пополам.

В комментариях к ролику пользователи Youtube задались вопросом о причинах, подтолкнувших певцов согласиться на съемку.

«Почему снимаются они, а стыдно мне?﻿».

«Это ужас, им что, денег мало так позориться».

Оксана Акиньшина и «евросеточка»

Зимой 2015 актриса Оксана Акиньшина снялась в рекламе «Евросети». Ролик, как отмечали комментаторы в интернете, получился почти обычным и не запомнился бы, не будь там одной детали — странного начала.

На первых секундах Оксана стоит в зале магазина и разговаривает с желтой стеной, нежно поглаживая ее и называя «евросеточкой».

Далее Оксана признается в любви магазину и показывает смартфон с «приятной ценой».

Пользователи Youtube отметили, что актриса выглядит в рекламе глупо и даже заподозрили авторов в увлечении запрещенными веществами.

«Кошмар! Вон с экрана!﻿».

«Меня от этой рекламы передергивает… Евросеточка, брррр».

Сергей Жуков, доярка, младенец и балет

В 2017 году поп-звезда 90-х Сергей Жуков снялся в рекламе сервиса по продаже подержанных автомобилей. Солист «Руки вверх!» пел в ролике песню в духе сразу всего своего творчества, перевоплощаясь в разных героев: от доярки и артиста балета до младенца, фотомодели и дикого животного.

Евгений Плющенко и леденец на палочке

«Что сосут чемпионы?». С этого вопроса начинается реклама, в которой снялся в 2010 году фигурист Евгений Плющенко.

Сценарий ролика прост: спортсмен сосет конфету на палочке, поет незамысловатую песенку и качает головой. Голос за кадром в свою очередь объясняет, почему полезно сосать такую конфету. В конце реклама предлагает всем желающим стать чемпионами — сосать леденец.

Хотя ролик с фигуристом был опубликован на Youtube восемь лет назад, он до сих пор собирает язвительные комментарии. Почти все они упираются в двусмысленный посыл слогана ролика и якобы нелепый образ самого Плющенко.

Анна Семенович и средство для потенции

В 2012 году певица снялась в рекламном ролике фармацевтической компании, продающей средство для повышения мужской потенции. Анна играла девушку, которой на улице проявляют знаки молодые успешные мужчины. Но она, недовольно закатив глаза, отказывает им всем и манерно уезжает с пожилым джентльменом на мопеде.

В конце ролика героиня Анны извлекает из кармана своего «взрослого» спутника коробку с препаратом, как ответ на вопрос о причинах ее неочевидного выбора.

Как только ролик появился в Сети, комментаторы тут же раскритиковали «странность» сценария и никудышную актерскую игру Семенович.

«Получается, ее мужчина — нищий импотент?».

«Реклама реально дебильная, мол, все вокруг уроды, а вот тот, кто пьет колеса для потенции, тот крут».

В том же году с роликом случилась неприятность. Как тогда сообщали СМИ, федеральные телеканалы отказались показывать рекламу с Анной, так как сочли ее чрезмерно откровенной.

А еще через некоторое время препарат оказался в центре скандала. В нем якобы обнаружили вредный компонент, который не был заявлен производителем в составе. По этому случаю заводилось уголовное дело, но впоследствии его закрыли.