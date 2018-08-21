Меладзе объяснил решение получить другое гражданство

Валерий Меладзе подтвердил информацию о том, что подал заявку на грузинское гражданство.
"Я не скрываю этого факта. Однако это не означает, что я отказываюсь от российского гражданства. Мои действия не противоречат законодательствам России и Грузии", — пояснил он радиостанции "Говорит Москва".
Ранее из публикаций в СМИ стало известно, что родившийся в Батуми певец воспользовался новыми поправками в законодательстве Грузии, которые дают возможность уроженцам страны снова получить гражданство. Артист обратился по этому вопросу в Министерство юстиции.
Меладзе пояснил, что родился и вырос в Грузии в то время, когда между этой страной и Россией не было границ. Но потом они появились, и он хочет стереть их "хотя бы для себя".
"Исторически и ментально наши народы были и остаются и по сей день близкими по-братски. Возникновение границ поставило нас перед выбором", — добавил артист.
Он также выразил уверенность, что получение еще одного гражданства "не наносит никому морального ущерба".
"Очень практичный человек"
Музыкант Юрий Лоза в интервью "Пятому каналу" заявил, что не видит ничего предосудительного в стремлении Меладзе получить грузинское гражданство.
Лоза обратил внимание на то, что его коллега не отказывается от российского гражданства.
"Если бы у меня была такая возможность, я бы имел гражданство всех стран. Почему нет? Если я гражданин России, почему мне не быть дополнительно гражданином еще десяти-пятнадцати стран, куда я с удовольствием езжу по каким-то делам? Это очень удобно: если у вас там есть друзья, дела или родственники, то не придется оформлять кучу документов", — отметил Лоза.
Он также назвал Валерия Меладзе очень практичным человеком и заявил, что осуждать его за подобное решение глупо.
На прошлой неделе вступили в силу поправки к закону "О гражданстве", согласно которому бывшие граждане Грузии смогут обратиться в Агентство развития государственных сервисов с просьбой о восстановлении гражданства Грузии, утраченного в результате получения гражданства другой страны. Для этого бывшие граждане Грузии должны обратиться в Агентство развития государственных сервисов до 31 декабря 2020 года.
Биография артиста
Валерий Меладзе родился 23 июня 1965 года в Батуми. В 1989 году вместе со своим родным братом Константином Меладзе вошел в состав группы "Диалог", которую покинул в 1993 году.
Впервые выступил сольно с песней "Не тревожь мне душу, скрипка…" в 1992 году. В 1995 году вышел первый сольный альбом Валерия Меладзе "Сэра", моментально принесший ему славу.
С самого начала и по сей день автором текстов, музыки и аранжировок всех песен Валерия является Константин Меладзе.
У Валерия Меладзе — три дочери от первого брака с Ириной Меладзе и два сына, рожденных от второй супруги Альбины Джанабаевой, бывшей солистки "ВИА Гра".