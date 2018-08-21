Меладзе объяснил решение получить другое гражданство

Меладзе объяснил решение получить гражданство Грузии

Валерий Меладзе подтвердил информацию о том, что подал заявку на грузинское гражданство.

"Я не скрываю этого факта. Однако это не означает, что я отказываюсь от российского гражданства. Мои действия не противоречат законодательствам России и Грузии", — пояснил он радиостанции "Говорит Москва".

Ранее из публикаций в СМИ стало известно, что родившийся в Батуми певец воспользовался новыми поправками в законодательстве Грузии, которые дают возможность уроженцам страны снова получить гражданство. Артист обратился по этому вопросу в Министерство юстиции

Меладзе пояснил, что родился и вырос в Грузии в то время, когда между этой страной и Россией не было границ. Но потом они появились, и он хочет стереть их "хотя бы для себя".

"Исторически и ментально наши народы были и остаются и по сей день близкими по-братски. Возникновение границ поставило нас перед выбором", — добавил артист.

Он также выразил уверенность, что получение еще одного гражданства "не наносит никому морального ущерба".

"Очень практичный человек"

Лоза обратил внимание на то, что его коллега не отказывается от российского гражданства.

"Если бы у меня была такая возможность, я бы имел гражданство всех стран. Почему нет? Если я гражданин России, почему мне не быть дополнительно гражданином еще десяти-пятнадцати стран, куда я с удовольствием езжу по каким-то делам? Это очень удобно: если у вас там есть друзья, дела или родственники, то не придется оформлять кучу документов", — отметил Лоза.

Он также назвал Валерия Меладзе очень практичным человеком и заявил, что осуждать его за подобное решение глупо.

На прошлой неделе вступили в силу поправки к закону "О гражданстве", согласно которому бывшие граждане Грузии смогут обратиться в Агентство развития государственных сервисов с просьбой о восстановлении гражданства Грузии, утраченного в результате получения гражданства другой страны. Для этого бывшие граждане Грузии должны обратиться в Агентство развития государственных сервисов до 31 декабря 2020 года.

Биография артиста

Валерий Меладзе родился 23 июня 1965 года в Батуми. В 1989 году вместе со своим родным братом Константином Меладзе вошел в состав группы "Диалог", которую покинул в 1993 году.

Впервые выступил сольно с песней "Не тревожь мне душу, скрипка…" в 1992 году. В 1995 году вышел первый сольный альбом Валерия Меладзе "Сэра", моментально принесший ему славу.

С самого начала и по сей день автором текстов, музыки и аранжировок всех песен Валерия является Константин Меладзе.

У Валерия Меладзе — три дочери от первого брака с Ириной Меладзе и два сына, рожденных от второй супруги Альбины Джанабаевой, бывшей солистки "ВИА Гра".