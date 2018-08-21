Дочь Тереховой покинула театр из-за секс-скандала

По словам Тереховой, после этого она попыталась «спокойно и корректно» обсудить с Поповой «столь унизительное отношение» к себе, а именно то, что имеющий власть человек продвигает своего «фаворита», однако в ответ услышала угрозы и оскорбления

4/8 По словам Тереховой, после этого она попыталась «спокойно и корректно» обсудить с Поповой «столь унизительное отношение» к себе, а именно то, что имеющий власть человек продвигает своего «фаворита», однако в ответ услышала угрозы и оскорбления

Терехова отметила, что слухи о сексуальных предпочтениях Поповой, а также об «особом союзе двух Даш» ходили по театру давно, но сама она в них не верила. Однако недавно ей показали снимок «откровенно пикантного характера», на котором запечатлены Попова и Цыпляева. «Честно говоря, у меня был шок!» — призналась артистка

3/8 Терехова отметила, что слухи о сексуальных предпочтениях Поповой, а также об «особом союзе двух Даш» ходили по театру давно, но сама она в них не верила. Однако недавно ей показали снимок «откровенно пикантного характера», на котором запечатлены Попова и Цыпляева. «Честно говоря, у меня был шок!» — призналась артистка

По словам Тереховой, недавно режиссер Театра Луны Дарья Попова решила заменить ее в главной роли в спектакле «Королева» своей любовницей — актрисой Дарьей Цыпляевой

2/8 По словам Тереховой, недавно режиссер Театра Луны Дарья Попова решила заменить ее в главной роли в спектакле «Королева» своей любовницей — актрисой Дарьей Цыпляевой

Актриса Анна Терехова покинула театр, в котором служила более 20 лет, из-за «грандиозного» секс-скандала. Об этом она сама рассказала «СтарХиту».

Актриса Анна Терехова покинула театр, в котором служила более 20 лет, из-за «грандиозного» секс-скандала. Об этом она сама рассказала «СтарХиту»

По словам Тереховой, недавно режиссер Театра Луны Дарья Попова решила заменить ее в главной роли в спектакле «Королева» своей любовницей — актрисой Дарьей Цыпляевой

Терехова отметила, что слухи о сексуальных предпочтениях Поповой, а также об «особом союзе двух Даш» ходили по театру давно, но сама она в них не верила. Однако недавно ей показали снимок «откровенно пикантного характера», на котором запечатлены Попова и Цыпляева.

«Честно говоря, у меня был шок!» — призналась артистка.

По словам Тереховой, после этого она попыталась «спокойно и корректно» обсудить с Поповой «столь унизительное отношение» к себе, а именно то, что имеющий власть человек продвигает своего «фаворита», однако в ответ услышала угрозы и оскорбления.