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Дочь Тереховой покинула театр из-за секс-скандала
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Дочь Тереховой покинула театр из-за секс-скандала 

Рамблер 21 минуту назад
Актриса Анна Терехова покинула театр, в котором служила более 20 лет, из-за «грандиозного» секс-скандала. Об этом она сама рассказала «СтарХиту».
1/8  Актриса Анна Терехова покинула театр, в котором служила более 20 лет, из-за «грандиозного» секс-скандала
Фото:
2/8  По словам Тереховой, недавно режиссер Театра Луны Дарья Попова решила заменить ее в главной роли в спектакле «Королева» своей любовницей — актрисой Дарьей Цыпляевой
Фото:
3/8  Терехова отметила, что слухи о сексуальных предпочтениях Поповой, а также об «особом союзе двух Даш» ходили по театру давно, но сама она в них не верила. Однако недавно ей показали снимок «откровенно пикантного характера», на котором запечатлены Попова и Цыпляева. «Честно говоря, у меня был шок!» — призналась артистка
Фото:
4/8  По словам Тереховой, после этого она попыталась «спокойно и корректно» обсудить с Поповой «столь унизительное отношение» к себе, а именно то, что имеющий власть человек продвигает своего «фаворита», однако в ответ услышала угрозы и оскорбления
Фото:
5/8  В результате «грандиозного скандала» Заслуженная артистка России приняла «единственно правильное решение» — ушла из театра, хлопнув дверью
Фото:
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Фото:
8/8 
Фото:
Актриса Анна Терехова покинула театр, в котором служила более 20 лет, из-за «грандиозного» секс-скандала. Об этом она сама рассказала «СтарХиту».
По словам Тереховой, недавно режиссер Театра Луны Дарья Попова решила заменить ее в главной роли в спектакле «Королева» своей любовницей — актрисой Дарьей Цыпляевой.
Терехова отметила, что слухи о сексуальных предпочтениях Поповой, а также об «особом союзе двух Даш» ходили по театру давно, но сама она в них не верила. Однако недавно ей показали снимок «откровенно пикантного характера», на котором запечатлены Попова и Цыпляева.
«Честно говоря, у меня был шок!» — призналась артистка.
По словам Тереховой, после этого она попыталась «спокойно и корректно» обсудить с Поповой «столь унизительное отношение» к себе, а именно то, что имеющий власть человек продвигает своего «фаворита», однако в ответ услышала угрозы и оскорбления.
В результате «грандиозного скандала» Заслуженная артистка России приняла «единственно правильное решение» — ушла из театра, хлопнув дверью.
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