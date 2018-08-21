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Президент и «Единая Осетия» помогли православному храму в Цхинвале
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Президент и «Единая Осетия» помогли православному храму в Цхинвале 

Sputnik Южная Осетия 2 часа назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 21 авг — Sputnik. Строительство православного храма Иоанна Крестителя в микрорайоне Московский в Цхинвале возобновилось благодаря финансовой помощи президента республики Анатолия Бибилова и партии «Единая Осетия». Ранее работы были приостановлены в связи с нехваткой денежных средств, отмечает пресс-служба парламента Южной Осетии.
С ходом работ ознакомился спикер парламента Петр Гассиев, отметивший, что «Единая Осетия» не в первый раз помогает в строительстве храма.
"На начальном этапе строительства партия помогла в возведении фундамента. Остальные работы проводились за счет финансовых средств отца Сергия и помощи прихожан. Теперь из-за нехватки средств настоятель храма вновь обратился к партии «Единая Осетия» за помощью, а те, в свою очередь незамедлительно отозвались", — сказал Гассиев.
Он также подчеркнул помощь президента республики, который сразу отозвался и выделил средства на продолжение строительства.
"Теперь процесс двинулся с мертвой точки, и, я думаю, совместными усилиями руководства республики и партии «Единая Осетия» строительство храма в скором времени завершится", — добавил спикер.
Петр Гассиев посетил строящийся храм в микрорайоне "Московский"
Настоятель храма отец Сергий, в свою очередь, отметил, что благодаря помощи партии и самих прихожан строительство можно будет довести до конца. То, что желающих помогать храму очень много, рассказал и подрядчик Сармат Котаев, который сам работает на объекте на безвозмездной основе. Он отметил, что имена всех помогающих в строительстве написаны на стене храма — и их количество постоянно увеличивается.
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