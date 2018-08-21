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«Его не приглашали!»: дочка наказала Михалкова
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Дочь наказала Михалкова 

Рамблер 1 час назад
Актриса Надежда Михалкова «наказала» своего отца — режиссера Никиту Михалкова. Об этом она рассказала в интервью порталу «Телепрограмма».
В октябре Михалкова дебютирует как режиссер полнометражного художественного фильма — хоррора «Проигранное место». Порталу она рассказала, что после опыта режиссуры работа актрисы кажется ей гораздо более простой.
«Я многому научилась», — призналась она.
По словам Михалковой, теперь она старается никогда не расстраивать режиссеров, у которых снимается, играя «хорошо, четко и талантливо» и получая удовольствие даже от работы в жару.
Между тем на вопрос, присутствовал ли на съемочной площадке фильма, который снимала сама Михалкова, ее отец — прославленный режиссер Никита Михалков, — она ответила, что не знает, подчеркнув при этом, что приглашения туда он не получал.
«Он наказан», — со смехом объяснила она.
Ранее СМИ сообщали, что между Надеждой и Никитой Михалковыми уже много лет длится конфликт, возникший из-за того, что отец был недоволен браком дочери с режиссером Резо Гигинеишвили. Между тем осенью 2017 года пара развелась, а недавно Михалкова опубликовала в своих соцсетях фото с отцом и признание в любви к нему.
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