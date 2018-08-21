«Его не приглашали!»: дочка наказала Михалкова

Дочь наказала Михалкова

В октябре Михалкова дебютирует как режиссер полнометражного художественного фильма — хоррора «Проигранное место». Порталу она рассказала, что после опыта режиссуры работа актрисы кажется ей гораздо более простой.

«Я многому научилась», — призналась она.

По словам Михалковой, теперь она старается никогда не расстраивать режиссеров, у которых снимается, играя «хорошо, четко и талантливо» и получая удовольствие даже от работы в жару.

Публикация от nadiamixalkova (@nadiamixalkova) 28 Июл 2018 в 11:01 PDT

Между тем на вопрос, присутствовал ли на съемочной площадке фильма, который снимала сама Михалкова, ее отец — прославленный режиссер Никита Михалков, — она ответила, что не знает, подчеркнув при этом, что приглашения туда он не получал.

«Он наказан», — со смехом объяснила она.