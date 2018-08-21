Телеведущий ошеломил зрителей возрастом дочери

Зрители программы Good Morning Britain («Доброе утро, Британия») были шокированы признанием телеведущего Шона Флетчера (Sean Fletcher) о возрасте его дочери. Об этом сообщает The Liverpool Echo.
В эфире передачи 44-летний журналист вместе с коллегой обсуждали, в каком возрасте детей следует переставать возить в коляске. В этот момент Флетчер в шутку вспомнил о своем ребенке, который уже давно вырос.
«Моей 20 лет, и иногда мне кажется, что ее до сих пор нужно катать в детской коляске», — заявил телеведущий.
Пользователи сети моментально отреагировали на высказывание Флетчера. Они отметили, что мужчина выглядит слишком молодо, чтобы иметь такого взрослого ребенка.
Hold up. Did Sean just say he has a 20 year old? @GMB #GMB pic.twitter.com/y6o8kB5Xzb— B. (@B__Rani) 17 августа 2018 г.
«Подождите. Шон только что сказал, что его ребенку 20 лет?» — удивился один из зрителей в Twitter.
«Шон Флетчер не выглядит достаточно взрослым, чтобы иметь 20-летнего ребенка!» — написал другой шокированный зритель.
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