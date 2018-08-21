Телеведущий ошеломил зрителей возрастом дочери

Телеведущий раскрыл возраст дочери и ошеломил зрителей

Зрители программы Good Morning Britain («Доброе утро, Британия») были шокированы признанием телеведущего Шона Флетчера (Sean Fletcher) о возрасте его дочери. Об этом сообщает The Liverpool Echo.

В эфире передачи 44-летний журналист вместе с коллегой обсуждали, в каком возрасте детей следует переставать возить в коляске. В этот момент Флетчер в шутку вспомнил о своем ребенке, который уже давно вырос.

«Моей 20 лет, и иногда мне кажется, что ее до сих пор нужно катать в детской коляске», — заявил телеведущий.

Hold up. Did Sean just say he has a 20 year old? @GMB #GMB pic.twitter.com/y6o8kB5Xzb— B. (@B__Rani) 17 августа 2018 г. Пользователи сети моментально отреагировали на высказывание Флетчера. Они отметили, что мужчина выглядит слишком молодо, чтобы иметь такого взрослого ребенка.

«Подождите. Шон только что сказал, что его ребенку 20 лет?» — удивился один из зрителей в Twitter.

«Шон Флетчер не выглядит достаточно взрослым, чтобы иметь 20-летнего ребенка!» — написал другой шокированный зритель.

Ранее пользователей сети растрогала встреча двух братьев, которые не видели друг друга более 56 лет. Мужчины впервые за полвека встретились на телепередаче Jeremy Kyle Show.