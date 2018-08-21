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Лобода «сдала экзамен» Пугачевой
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Лобода сдала экзамен пораженной Пугачевой 

Дни.ру 4 часа назад
Родив всего три месяца назад, Светлана Лобода сразу с головой окунулась в работу. Все лето она провела в гастролях, а под занавес лета дала концерт в курортной Юрмале. Корреспондент Dni.Ru побывал на выступлении самой востребованной артистки.
Третий год подряд Лобода получает все самые главные музыкальные награды России — от премии МУЗ-ТВ до "Песни года". Она взлетела на немыслимую высоту. И поэтому билеты на ее сольники распродаются в первые же часы, а выступления артистки бронируются на много месяцев вперед.
В конце августа 2017-го артистка впервые дала концерт в легендарном зале "Дзинтари". Успех был столь громкий, что уже тогда было решено приехать в Юрмалу через год. И снова не просто аншлаг, а даже проходы заняты стоящими фанатами. А из VIP-зоны за происходящим на сцене наблюдала сама Пугачева!
"В этом зале находится человек перед которым мы, артисты, всегда как на экзамене, и я даже боюсь смотреть в ее сторону — это великая и неподражаемая Алла Борисовна", — представила в середине концерта Лобода почетную гостью. И зал взорвался аплодисментами!..
Примадонна обожает талантливых людей, всегда подчеркивая, что им надо помогать, а бездарность сама себе пробьет дорогу. Артистов, к которым Примадонна приходила на концерты, можно перечесть по пальцам — Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита, вот, пожалуй, и все. Пугачева внимательно следила за происходящим, и, судя по реакции, концерт ей сильно понравился — Алла Борисовна хлопала и даже подпевала бронебойным хитам Лободы. Она была удивлена, восхищена, поражена и явно довольна, что на сцене есть столь талантливая молодежь. Значит, у эстрады есть будущее. А после завершения концерта пришла и в гримерку Лободы — чтобы лично выразить ей восхищение и поблагодарить.
Светлана за полтора часа выдала два десятка шлягеров — от Be My Valentine, с которым участвовала в "Евровидении" до SuperStar, рвущей сейчас все хит парады. Причем большинство композиций прозвучало в новых модных аранжировках. Энергетика, харизма, живой звук — Лобода сегодня находится на пике физической и вокальной формы. И концерт в Юрмале — лучшее тому подтверждение. А уже 25, 26 и 28 октября и москвичи смогут оценить новую программу суперзвезды в столичном "Крокус Сити Холл".
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