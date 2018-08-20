Меладзе попросил грузинское гражданство

СМИ: Валерий Меладзе обратился в минюст Грузии с просьбой предоставить ему гражданство

Уроженец города Батуми , проживающий в Москве , певец Валерий Меладзе обратился в министерство юстиции Грузии с просьбой предоставить ему гражданство страны. Об этом сообщило в понедельник местное информационное агентство GHN (Georgian News Agency). По данным, полученным из других источников, речь идет о предоставлении Валерию Меладзе гражданства Грузии при сохранении ему гражданства РФ С 15 августа в Грузии вступили в силу поправки к закону "О гражданстве", в соответствии с которым уроженцы страны могут обращаться в соответствующие ведомства с просьбой о восстановлении гражданства Грузии, утраченного в результате получения гражданства другой страны. Поправки были инициированы в связи недавними изменениями в Конституции. Для восстановления гражданства уроженцы Грузии должны до 31 декабря 2020 года обратиться в действующее при минюсте страны Агентство развития государственных сервисов. Как сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС близкие к певцу источники, "в настоящее время Валерий Меладзе находится в Грузии, в Батуми, где проживают его близкие и родные". 18 и 19 августа он выступал на концертах в Батумском музыкальном центре, посвященных 80-летию со дня рождения грузинского певца и актера, Народного артиста Грузии Вахтанга Кикабидзе