Собчак высмеяли за зависть к Путину

Собчак пошутила, что претендует на президентское кресло Путина, а он — на ее работу ведущей мероприятий. Журналистка добавила, что она задает тренды.

Владимир Путин — на второй свадьбе подряд. Это нормально! Я претендую на его место, а он — на моё!))) #авыменяругали #задаютренды— Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 19 августа 2018 г.

Интернет-пользователи сочли, что Собчак позавидовала Путину.

«Вернись на землю. Он на свадьбе гость, а ты клоун», — написал @Kru58 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Надо претендовать только на свое место. Путин на своем месте Главы государства, а Вы на своем-шоуменском. Просто Вас на такие свадьбы не приглашают», — отметила @F_Dusyia.

Еще одна пользовательница добавила, что у Путина успешно получилось занять место Собчак, а вот у журналистки с президентством не вышло.

Путин совершил частный визит на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль 18 августа, перед переговорами с канцлером Германии Ангелой Меркель . Российский лидер привез на торжество Кубанский казачий хор, станцевал с невестой, произнес тост на немецком языке и подарил молодоженам картину, тульский самовар и старинную масловыжималку.