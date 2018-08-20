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Собчак высмеяли за зависть к Путину
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Собчак высмеяли за зависть к Путину 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Instagram
Экс-кандидат в президенты РФ, журналистка Ксения Собчак в твиттере прокомментировала поездку главы России Владимира Путина на свадьбу в Австрию и его возможный визит на свадьбу экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера.
Собчак пошутила, что претендует на президентское кресло Путина, а он — на ее работу ведущей мероприятий. Журналистка добавила, что она задает тренды.
Интернет-пользователи сочли, что Собчак позавидовала Путину.
«Вернись на землю. Он на свадьбе гость, а ты клоун», — написал @Kru58 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Надо претендовать только на свое место. Путин на своем месте Главы государства, а Вы на своем-шоуменском. Просто Вас на такие свадьбы не приглашают», — отметила @F_Dusyia.
Еще одна пользовательница добавила, что у Путина успешно получилось занять место Собчак, а вот у журналистки с президентством не вышло.
Путин совершил частный визит на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль 18 августа, перед переговорами с канцлером Германии Ангелой Меркель. Российский лидер привез на торжество Кубанский казачий хор, станцевал с невестой, произнес тост на немецком языке и подарил молодоженам картину, тульский самовар и старинную масловыжималку.
Позже немецкий таблоид Bild сообщил, что в октябре Путин может посетить свадьбу Шрёдера и гражданки Южной Кореи Ким Со Ён. В Кремле пока не стали подтверждать эту информацию.
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