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С супругой Мягкова случилось несчастье
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Жену Андрея Мягкова парализовало 

Рамблер 51 минуту назад
Фото: кадр из к/ф "Служебный роман"
Супруга актера Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская перенесла инсульт. Об этом сообщает Eg.ru со ссылкой на соседей пары по дому на Кутузовском проспекте.
По словам собеседников издания, 75-летняя актриса, также страдающая от сахарного диабета, парализована.
Ее коллега, актриса Алла Покровская подтвердила Eg.ru, что Вознесенская серьезно больна.
Покровская отметила, что именно из-за болезни Вознесенская не смогла посетить церемонию прощания с актером, режиссером и педагогом Дмитрием Брусникиным. Он скончался 9 августа на 61-м году жизни.
«Их семью [на церемонии] один Андрей представлял и провожал их ученика», — пояснила Покровская.
Eg.ru отмечает, что проблемы со здоровьем есть и у 80-летнего Мягкова. Несколько месяцев назад он перенес операцию на сердце и обследовался из-за «невыносимых» головных болей.
По данным Eg.ru, в 2018 году пара отметит 55-летие брака — изумрудную свадьбу.
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