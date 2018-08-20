С супругой Мягкова случилось несчастье

Жену Андрея Мягкова парализовало

Супруга актера Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская перенесла инсульт. Об этом сообщает Eg.ru со ссылкой на соседей пары по дому на Кутузовском проспекте.

По словам собеседников издания, 75-летняя актриса, также страдающая от сахарного диабета, парализована.

Покровская отметила, что именно из-за болезни Вознесенская не смогла посетить церемонию прощания с актером, режиссером и педагогом Дмитрием Брусникиным . Он скончался 9 августа на 61-м году жизни.

«Их семью [на церемонии] один Андрей представлял и провожал их ученика», — пояснила Покровская.

Eg.ru отмечает, что проблемы со здоровьем есть и у 80-летнего Мягкова. Несколько месяцев назад он перенес операцию на сердце и обследовался из-за «невыносимых» головных болей.

По данным Eg.ru, в 2018 году пара отметит 55-летие брака — изумрудную свадьбу.