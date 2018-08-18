51-летняя Овсиенко родит за границей

Российская певица Татьяна Овсиенко задумалась о рождении ребенка. 51-летняя артистка может как обратиться за помощью суррогатной матери, так и забеременеть сама. О планах звезды группы "Мираж" Dni.Ru узнали у ведуньи.

"Отношения с бывшим мужем у Татьяны Овсиенко были неоднозначные. Находясь вместе, оба имели связи на стороне. Было место и ссорам, и различным негативным эмоциям, а потом и вовсе им стало все равно, плевать друг на друга. А вот с новым своим избранником Овсиенко счастлива", — с уверенностью сказала Dni.Ru ведунья Саона.

Карты показывают, что этим мужчиной она находится в отношениях давно. Более того, у певицы есть мысли родить от него ребенка. "Если Татьяна приложит к этому усилия — например, обратится за помощью врачей за границей, то у нее все получится. И если беременность случится, что пара вряд ли будет ее афишировать. Рожать Татьяна хотела бы рубежом. В ближайшее время она поставит четкую цель и будет решать этот вопрос", — пояснила гадалка.

По словам Саоны, последние годы брака Татьяна жила только одной мыслью — скорее расстаться со своим мужем, уйти от него. "Те отношения ее очень тяготили, в них просто уже не было любви. А новый спутник дарит ей и страсть, и любовь, и все то, что приносит ей исключительное, безграничное счастье", — предрекла ясновидящая.

Напомним, 51-летняя Татьяна Овсиенко была замужем за продюсером Владимиром Дубовицким. Они усыновили мальчика, Игорю сейчас 22 года. Последние девять лет артистка счастлива с бизнесменом Александром Меркуловым . Мужчина трижды звал замуж певицу, но она заявила, что под венец больше не пойдет.

Певица призналась, что они с гражданским супругом задумываются о рождении ребенка. "С Сашей об общих детях думаем. Александр предлагает суррогатную мать", — призналась она. "Мальчик или девочка, неважно. Кого Бог даст. Хоть троих!", — добавила певица.