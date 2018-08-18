Ещё
51-летняя Овсиенко родит за границей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

51-летняя Овсиенко родит за границей 

Дни.ру 9 часов назад
Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Российская певица Татьяна Овсиенко задумалась о рождении ребенка. 51-летняя артистка может как обратиться за помощью суррогатной матери, так и забеременеть сама. О планах звезды группы "Мираж" Dni.Ru узнали у ведуньи.
"Отношения с бывшим мужем у Татьяны Овсиенко были неоднозначные. Находясь вместе, оба имели связи на стороне. Было место и ссорам, и различным негативным эмоциям, а потом и вовсе им стало все равно, плевать друг на друга. А вот с новым своим избранником Овсиенко счастлива", — с уверенностью сказала Dni.Ru ведунья Саона.
Карты показывают, что этим мужчиной она находится в отношениях давно. Более того, у певицы есть мысли родить от него ребенка. "Если Татьяна приложит к этому усилия — например, обратится за помощью врачей за границей, то у нее все получится. И если беременность случится, что пара вряд ли будет ее афишировать. Рожать Татьяна хотела бы рубежом. В ближайшее время она поставит четкую цель и будет решать этот вопрос", — пояснила гадалка.
По словам Саоны, последние годы брака Татьяна жила только одной мыслью — скорее расстаться со своим мужем, уйти от него. "Те отношения ее очень тяготили, в них просто уже не было любви. А новый спутник дарит ей и страсть, и любовь, и все то, что приносит ей исключительное, безграничное счастье", — предрекла ясновидящая.
Напомним, 51-летняя Татьяна Овсиенко была замужем за продюсером Владимиром Дубовицким. Они усыновили мальчика, Игорю сейчас 22 года. Последние девять лет артистка счастлива с бизнесменом Александром Меркуловым. Мужчина трижды звал замуж певицу, но она заявила, что под венец больше не пойдет.
Певица призналась, что они с гражданским супругом задумываются о рождении ребенка. "С Сашей об общих детях думаем. Александр предлагает суррогатную мать", — призналась она. "Мальчик или девочка, неважно. Кого Бог даст. Хоть троих!", — добавила певица.
Дни.ру: последние новости
Cмерть прервала безмятежный отдых Пугачевой "Шнуров будет рад": Акиньшина подала на развод Подробности о состоянии поломанного Жукова
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль подытожил итоги встречи Путина и Меркель22
«Удар будет чувствительным»352
Путина захотели видеть на еще одной свадьбе632
Журналист высмеял «новинки» парада в Киеве48
Раскрыта стоимость свадебного подарка Путина96
Видео
01:02
Танкер с российскими моряками пропал у берегов Африки
Происшествия
01:29
«Пофигическое отношение»: Лукашенко разогнал правительство
В мире Статьи
00:21
«Сила, направлявшая добро»: умер Кофи Аннан
В мире Статьи
00:59
Представитель Жукова рассказал о здоровье артиста
Шоу-бизнес
07:55
Путин опоздал на свадьбу
В мире
00:04
В Шелехове сожгли Infiniti главы города
Криминал Происшествия
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
03:52
«Украинская элита вынуждена подчиняться американской»
В мире Статьи
02:36
Война на откуп
В мире Статьи
02:20
Экс-возлюбленная Шнура собралась разводиться
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение