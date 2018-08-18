Певец Данко отказался помогать больной дочери

Певец Александр Фадеев , известный под своим сценическим псевдонимом Данко, отказался платить алименты своей бывшей гражданской жене на их двух детей. Деньги на содержание дочек, одна из которых страдает от ДЦП, женщина хочет получить через суд.

У Натальи Устюменко и певца Данко растут двое дочерей. Однако сам артист покинул семью после безуспешной борьбы со страшным диагнозом младшего ребенка.

Выяснилось, что певец также отказывается платить алименты на детей. Об этом его бывшая возлюбленная рассказала в эфире программы "Пусть говорят" с Дмитрием Борисовым на Первом канале.

"Я не подавала в суд, потому что я решила как-то договориться мирным путем", — призналась тогда Наталья Устименко.

За помощью она обратилась к адвокатской конторе Екатерины Гордон . Однако договориться о помощи со стороны Певца Данко к его же больному ребенку в досудебном порядке не получилось. "С нами связался представитель Данко и сообщил, что певец не готов подписать алиментное соглашение", — цитирует портал 7days.ru представителя юридической фирмы.

"Гражданская супруга певца Наталия Устюменко просила на содержание двоих дочерей 50 000 рублей, что с учетом тяжелой болезни ДЦП младшей дочери Агаты не является большой суммой. В связи с этим мы подаем иск о взыскании алиментов на двоих детей", — добавили в адвокатской конторе Екатерины Гордон.

Напомним, певец Данко расстался со своей гражданской супругой моделью Насатьей Устименко после более чем десяти лет отношений. У пары двое детей — 14-летняя Софья и четырехлетняя Агата. Младший ребенок болен ДЦП.