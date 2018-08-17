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«Чтоб она лопнула от жадности!»
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«Чтоб она лопнула от жадности!»: Степаненко плюнула на внука 

Дни.ру 14 часов назад
Фото: ТАСС
Вся страна обсуждает сказочное богатство четы юмористов Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Состояние в полтора миллиарда рублей, о которых пишут, как выясняется, может оказаться заметно больше.
"Пресса пишет про 700-метровые апартаменты артистов в 1-м Зачатьевском переулке и 400-метровые в Сеченовском, — рассказали Dni.Ru в окружении артиста.
Но мало кто знает, что у каждого из них есть квартиры и в других городах. Например, у Степаненко имеется элитная недвижимость в Сочи".
Совместно нажитое имущество Степаненко Петросяна, которое им предстоит поделить, включает в себя антиквариат. В коллекции Евгения Вагановича — картины Шишкина, Поленова, Тропинина, Айвазовского и Боголюбова. По самым скромным подсчетам их стоимость превышает 30 миллионов долларов. Еще есть коллекция книг — сборники анекдотов XIX-XX веков, сатирические журналы, книги Зощенко и Аверченко, на которых учился Петросян.
"Особое восхищение вызывает собрание альбомов по искусству, которые Петросян собирает всю жизнь и привозит со всего мира, — рассказали знакомые пары. — Степаненко хочет забрать эти бесценные книги. Но зачем они ей? Своих детей и внуков нет, с племянниками общается через губу. Чтоб она лопнула от своей непомерной жадности и мелочности! Эти альбомы очень пригодились бы Андрею, одному из двух, живущих в Америке, внуков Евгения Вагановича. Андрюша — искусствовед, увлекается живописью, литературой. Он думал, что богатейшая библиотека дедушки достанется ему".
Напомним, что на половину всего описанного выше добра Степаненко при разводе не согласна. Она претендует даже на наручные часы Петросяна — хронометр Portugieser Perpetual Calendar швейцарской марки IWC Schaffhausen за 2,5 миллиона рублей.
"Уйдешь с одной щеткой!" — читается в ее иске между строк. "То имущество, которое по иску должно уйти Елене Григорьевне, занимает три машинописных листа, — сообщили в Хамовническом суде Москвы. — А то, что по мнению Степаненко, причитается Петросяну, — всего несколько строчек".
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