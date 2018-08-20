Скандал на похоронах: Пугачеву обвинили в лицемерии

Алла Пугачева и София Ротару решили проигнорировать похороны поэта-песенника Николая Зиновьева, автора некоторых хитов народных артисток. По мнению актера Александра Михайлова, подобное поведение певиц — их личные проблемы.
Народные артистки СССР Алла Пугачева и София Ротару проигнорировали похороны известного поэта-песенника Николая Зиновьева, ушедшего из жизни 17 августа в возрасте 73 лет. Поступком певиц, в карьерах которых автор занимал не последнее место, среди прочих возмутился актер и кинорежиссер Александр Михайлов. По его мнению, подобное поведение звезд отечественной эстрады — сугубо их личные проблемы.
«Я не буду судить — это их проблемы. Но он же им дарил, душу дарил! Открывал им душу! Я не знаю, почему так происходит. И, в принципе, он довольно драматично закончил. Как великие поэты. Они практически все трагически уходят», — передает слова народного артиста РСФСР ТВЦ.
Гражданская панихида по Зиновьеву состоялась 19 августа в малом здании Центрального дома литераторов, а похоронили поэта-песенника на Химкинском кладбище.
По информации СМИ, в последние годы жизни Николай Николаевич боролся с прогрессирующей болезнью Паркинсона, из-за которой практически не мог самостоятельно ходить.
Позднее актер Станислав Садальский, близкий друг семьи Зиновьева, выражая слова соболезнования в связи с кончиной известного автора, рассказал, что тяжелое заболевание не только фактически завершило славную карьеру самого поэта, но и сказалось на творчестве его супруги, заслуженной артистки страны Елены Борзовой.
«Не стало Николая Зиновьева, замечательного русского поэта, автора многих любимых нами песен, — написал артист в инстаграме. — Об этом сообщила его жена, актриса Елена Борзова, моя давняя подруга. Болезнь поставила крест на творчестве Николая и отчасти на творчестве Лены, поскольку все это время она была рядом с Колей, ухаживая за ним. Сил тебе, Леночка, ты настоящая героиня, жена и подруга, я преклоняюсь перед твоим терпением и любовью. Коля, прощай. Царство тебе небесное и вечный покой».
В общей сложности Зиновьев стал автором более 200 песен, исполнителями которых были Иосиф Кобзон, Лайма Вайкуле, Александр Малинин, Николай Караченцов, Лариса Долина и другие.
Однако особую роль поэт сыграл именно в карьерах Пугачевой, Ротару и Валерия Леонтьева. Так, для Аллы Борисовны Николай Николаевич написал знаменитого «Паромщика», Ротару должна быть благодарна Зиновьеву за «Красную стрелу» и «А музыка звучит», тогда как Леонтьев до сих пор собирает концертные залы с композицией «Полет на дельтаплане».
Любопытно, что последний хоть и не присутствовал на похоронах поэта лично, но в отличие от Пугачевой не оставил смерть Зиновьева без внимания вовсе, высказав слова соболезнования, а также прислав на прощание с автором венок.
«Ушел близкий друг, сотоварищ всей моей творческой судьбы, просто Богом поцелованный человек — Коля Зиновьев, — заявил певец. — У нас с ним двадцать общих песен — двадцать ярких мгновений сценического счастья. Его песни пели, поют и будут петь со сцены. А главное, их поют на улицах. На днях мне прислали видео — в Сочи, на тротуаре, молодые ребята под баян поют «Дельтаплан». Это говорит о том, каким он был поэтом. А человеком он был просто замечательным: добрым, вдумчивым, спокойно-ироничным. И принимал людей такими, какими они были. Его уже не хватает».
Простился с Николаем Николаевичем также Игорь Николаев, в свое время сотрудничавший с поэтом.
«Умер поэт, мой друг и соавтор Николай Зиновьев. Это был красивый и тонкий человек. Болезнь мучила его последние годы, но теперь он летит к своей маме, а вас я прошу — вспомните его песни!»
По сообщениям очевидцев, на панихиду приехали лично в основном соавторы-композиторы Зиновьева — Александр Морозов, Владимир Евзеров, Алексей Гарнизов и другие. Вспоминая о дружбе с Николаем Николаевичем, Евзеров подчеркнул, что поэт-песенник был не просто талантливым творцом, но еще и очень отзывчивым и веселым человеком.
«Мы впервые встретились двадцать лет назад. Коля был очень добрым, отзывчивым человеком, веселым, но болезнь, тем более такая страшная, не щадит никого. Мы все должны сказать спасибо его супруге Елене Борзовой, она очень много сделала для него, а в годы болезни стала ему настоящим ангелом-хранителем», — передает его слова «Московский комсомолец».