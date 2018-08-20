Скандал на похоронах: Пугачеву обвинили в лицемерии

Пугачеву раскритиковали за неприезд на похороны Зиновьева

Алла Пугачева и София Ротару решили проигнорировать похороны поэта-песенника Николая Зиновьева, автора некоторых хитов народных артисток. По мнению актера Александра Михайлова, подобное поведение певиц — их личные проблемы.

Народные артистки СССР Алла Пугачева и София Ротару проигнорировали похороны известного поэта-песенника Николая Зиновьева, ушедшего из жизни 17 августа в возрасте 73 лет. Поступком певиц, в карьерах которых автор занимал не последнее место, среди прочих возмутился актер и кинорежиссер Александр Михайлов . По его мнению, подобное поведение звезд отечественной эстрады — сугубо их личные проблемы.

«Я не буду судить — это их проблемы. Но он же им дарил, душу дарил! Открывал им душу! Я не знаю, почему так происходит. И, в принципе, он довольно драматично закончил. Как великие поэты. Они практически все трагически уходят», — передает слова народного артиста РСФСР ТВЦ.

Гражданская панихида по Зиновьеву состоялась 19 августа в малом здании Центрального дома литераторов, а похоронили поэта-песенника на Химкинском кладбище.

По информации СМИ, в последние годы жизни Николай Николаевич боролся с прогрессирующей болезнью Паркинсона, из-за которой практически не мог самостоятельно ходить.

Позднее актер Станислав Садальский , близкий друг семьи Зиновьева, выражая слова соболезнования в связи с кончиной известного автора, рассказал, что тяжелое заболевание не только фактически завершило славную карьеру самого поэта, но и сказалось на творчестве его супруги, заслуженной артистки страны Елены Борзовой

«Не стало Николая Зиновьева, замечательного русского поэта, автора многих любимых нами песен, — написал артист в инстаграме. — Об этом сообщила его жена, актриса Елена Борзова, моя давняя подруга. Болезнь поставила крест на творчестве Николая и отчасти на творчестве Лены, поскольку все это время она была рядом с Колей, ухаживая за ним. Сил тебе, Леночка, ты настоящая героиня, жена и подруга, я преклоняюсь перед твоим терпением и любовью. Коля, прощай. Царство тебе небесное и вечный покой».

Однако особую роль поэт сыграл именно в карьерах Пугачевой, Ротару и Валерия Леонтьева . Так, для Аллы Борисовны Николай Николаевич написал знаменитого «Паромщика», Ротару должна быть благодарна Зиновьеву за «Красную стрелу» и «А музыка звучит», тогда как Леонтьев до сих пор собирает концертные залы с композицией «Полет на дельтаплане».

Любопытно, что последний хоть и не присутствовал на похоронах поэта лично, но в отличие от Пугачевой не оставил смерть Зиновьева без внимания вовсе, высказав слова соболезнования, а также прислав на прощание с автором венок.

«Ушел близкий друг, сотоварищ всей моей творческой судьбы, просто Богом поцелованный человек — Коля Зиновьев, — заявил певец. — У нас с ним двадцать общих песен — двадцать ярких мгновений сценического счастья. Его песни пели, поют и будут петь со сцены. А главное, их поют на улицах. На днях мне прислали видео — в Сочи, на тротуаре, молодые ребята под баян поют «Дельтаплан». Это говорит о том, каким он был поэтом. А человеком он был просто замечательным: добрым, вдумчивым, спокойно-ироничным. И принимал людей такими, какими они были. Его уже не хватает».

Простился с Николаем Николаевичем также Игорь Николаев , в свое время сотрудничавший с поэтом.

«Умер поэт, мой друг и соавтор Николай Зиновьев. Это был красивый и тонкий человек. Болезнь мучила его последние годы, но теперь он летит к своей маме, а вас я прошу — вспомните его песни!»

По сообщениям очевидцев, на панихиду приехали лично в основном соавторы-композиторы Зиновьева — Александр Морозов Владимир Евзеров , Алексей Гарнизов и другие. Вспоминая о дружбе с Николаем Николаевичем, Евзеров подчеркнул, что поэт-песенник был не просто талантливым творцом, но еще и очень отзывчивым и веселым человеком.