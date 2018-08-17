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Панину грозит расплата за дебош в Крыму
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Панину грозит расплата за дебош в Крыму 

Рамблер 2 часа назад
С актера Алексея Панина могут взыскать убытки за задержку рейса из Симферополя. Об этом ТАСС сообщил представитель авиакомпании "Россия".
Ранее СМИ писали, что пьяный артист утроил дебош в самолете, который минувшим вечером должен был вылететь из Симферополя в Москву. В своих соцсетях Панин заявил, что снялся с рейса «по своим причинам». Ими источник ТАСС в местном аэропорту назвал «панику» артиста, почувствовавшего нечто «неладное».
"В соответствии с внутренним регламентом будет рассматриваться вопрос о возмещении пассажиром прямых понесенных компанией убытков за задержку вылета рейса", — сообщил представитель авиаперевозчика.
В авиакомпании «Россия», самолет которой совершал покинутый Паниным рейс, уточнили, что инцидент произошел, когда лайнер готовили к вылету. Панин сообщил бортпроводникам, что отказывается лететь, после чего самолет обследовали кинологи, что является обычной процедурой авиационной безопасности.
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