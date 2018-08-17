Вайкуле грозит запрет на выступления в России 

Юрист и общественный деятель Александр Хаминский обратился к властям с просьбой проверить певицу Лайму Вакуле на соблюдение правил работы в России. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Хаминский пояснил «СтарХиту», что любому иностранцу для работы в РФ нужно оформлять рабочую визу с указанием цели поездки.
По его словам, артисты должны представлять в консульское учреждение МИД РФ контракт на выступление с суммой зарплаты и выплатить налоги. Если иностранный артист собирается выступить бесплатно, то ему потребуется не туристическая, а гуманитарная виза.
По данным «СтарХита», сейчас госорганы проверяют правомерность выступлений Вайкуле, в том числе на корпоративах и частных вечеринках.
«Максимум, чем рискует Лайма Вайкуле — это невозможность проведения выступлений в России в дальнейшем», — заявил Хаминский.