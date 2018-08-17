Панин обратился к народу после дебоша в Крыму

Москву. Актер Алексей Панин объяснил на своей странице в соцсети Instagram, почему не улетел из Симферополя

Ранее СМИ сообщили, что пьяный артист начал расхаживать по салону взлетавшего самолета, а затем потребовал снять себя с рейса.

«Пожалуйста, умоляю вас, отстань уже от нас», — обратился Панин к средствам массовой информации.

По его словам, СМИ «опять устроили шумиху», тогда как он не устраивал никого пьяного дебоша, а никуда не полетел «по своим причинам».

"Что вы высасываете из пальца бурю в стакане? Мы просто не полетели. Мы остались в Симферополе, у нас есть свои причины", — сказал артист.

Публикация от Алексей Панин (@alexeypanin99) 16 Авг 2018 в 11:27 PDT