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Панин обратился к народу после дебоша в Крыму
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Панин обратился к народу после дебоша в Крыму 

Рамблер 2 часа назад
Актер Алексей Панин объяснил на своей странице в соцсети Instagram, почему не улетел из Симферополя в Москву.
Ранее СМИ сообщили, что пьяный артист начал расхаживать по салону взлетавшего самолета, а затем потребовал снять себя с рейса.
«Пожалуйста, умоляю вас, отстань уже от нас», — обратился Панин к средствам массовой информации.
По его словам, СМИ «опять устроили шумиху», тогда как он не устраивал никого пьяного дебоша, а никуда не полетел «по своим причинам».
"Что вы высасываете из пальца бурю в стакане? Мы просто не полетели. Мы остались в Симферополе, у нас есть свои причины", — сказал артист.
Тем временем собеседник в аэропорту Симферополя сообщил ТАСС, что Панин действительно не устраивал пьяный дебош, а всего лишь попросил снять его с рейса, почувствовав «что-то неладное». По словам источника агентства, паника артиста отняла у других пассажиров рейса не более 20 минут, и никто из них не имел претензий к актеру.
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