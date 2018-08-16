Познер оценил роль «бабы» в России

Телеведущий Владимир Познер рассказал, что Россия еще не привыкла к главенствующим ролям женщин, хотя они намного сильнее мужчин.
На своем официальном сайте Познер рассказал, что на данный момент в стране чувствуется ощущение мужского приоритета. Телеведущий отметил, что считает это странным, так как «женщина в России намного сильнее мужчин».
«Но пока еще, как мне кажется, психологически страна не готова к тому, чтобы женщина, «баба», была во главе. Это во всем мире было так, но произошли изменения, даже в Индии. Я уж не говорю о скандинавских странах. В Германии, в Англии, где была Маргарет Тэтчер. Там все-таки такие вещи достаточно сильно изменились. А в России еще на это потребуется какое-то время», — поделился Познер.