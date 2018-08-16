Познер оценил роль «бабы» в России

Познер назвал российских мужчин более слабыми, чем женщины

Телеведущий Владимир Познер рассказал, что Россия еще не привыкла к главенствующим ролям женщин, хотя они намного сильнее мужчин.

На своем официальном сайте Познер рассказал, что на данный момент в стране чувствуется ощущение мужского приоритета. Телеведущий отметил, что считает это странным, так как «женщина в России намного сильнее мужчин».