Ещё
Познер оценил роль «бабы» в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Познер назвал российских мужчин более слабыми, чем женщины 

Деловая газета «Взгляд» 12 часов назад
Фото: ТАСС
Телеведущий Владимир Познер рассказал, что Россия еще не привыкла к главенствующим ролям женщин, хотя они намного сильнее мужчин.
На своем официальном сайте Познер рассказал, что на данный момент в стране чувствуется ощущение мужского приоритета. Телеведущий отметил, что считает это странным, так как «женщина в России намного сильнее мужчин».
«Но пока еще, как мне кажется, психологически страна не готова к тому, чтобы женщина, «баба», была во главе. Это во всем мире было так, но произошли изменения, даже в Индии. Я уж не говорю о скандинавских странах. В Германии, в Англии, где была Маргарет Тэтчер. Там все-таки такие вещи достаточно сильно изменились. А в России еще на это потребуется какое-то время», — поделился Познер.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Панин устроил дебош на борту самолета Бабушка Лера Кудрявцева родила дочку Актер Евгений Леонов-Гладышев госпитализирован в тяжелом состоянии
Комментарии32
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Панин развернул самолет из Крыма115
Путин на свадьбе разозлил украинцев1197
Украина нашла доказательства эскалации России166
Боец ВСУ выдал планы Киева30
Трамп готов пойти на важный шаг по Крыму869
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
00:29
«Доверенном лицу Путина» вынесли приговор
Украина Происшествия
01:22
Дайвер сделал селфи с гигантским китом
Безумный мир
00:29
Пуск «Калибра» с «Адмирала Григоровича» попал на видео
Армия Оружие
00:50
Выход российских космонавтов в открытый космос завершен
Наука и техника
00:35
Наводнение в Индии
В мире
00:26
В Сеть выложили видео московского «апокалипсиса»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение