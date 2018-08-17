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Актер Леонов-Гладышев срочно госпитализирован
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Источник: актер Леонов-Гладышев госпитализирован в Петербурге 

ТАСС 14 минут назад
Фото: ТАСС
Народный артист России, актер театра и кино Евгений Леонов-Гладышев госпитализирован в Елизаветинскую больницу на улице Вавиловых в Петербурге, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
"Поступила телефонограмма из третьей городской больницы (Елизаветинская больница) о госпитализации Леонова-Гладышева Евгения", — сказал собеседник агентства.
По предварительной информации, происшествие имело место в четверг вечером. Причины госпитализации уточняются.
Евгений Леонов-Гладышев родился 24 января 1952 года в Вильнюсе. После окончания Ленинградского института театра, музыки и кинематографии и стал актером киностудии "Ленфильм". Его фильмография насчитывает более ста работ, в том числе картины "Место встречи изменить нельзя", "Огни", а также телесериалы "Убойная сила", "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей". В 2007 году Леонову-Гладышеву было присвоено звание Народного артиста России.
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